Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 giugno 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 giugno 2025

Vediamo insieme le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 18 giugno 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: ecco le Anticipazioni della puntata del 18 giugno 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 18 giugno 2025 - Gracia affronterà un nuovo duro capitolo della sua vita ma Tano sarà là ad aiutarla. Il fratello di Miguel si renderà conto di provare per lei dei sentimenti molto più forti di quanto pensasse. Intanto Miguel ed Esther torneranno dalla luna di miele e faranno i conti con una decisione inattesa presa dalla dottoressa, ovvero quella di non avere un figlio almeno per il momento. Per il Larrea sarà una brutta scoperta e non saprà come comportarsi. Tra Paca e Paloma la situazione sarà molto difficile dopo l’invito a cena mentre tra Lucas e Lucia sembrerà esserci una simpatia molto particolare. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Un Posto al Sole: Vediamo insieme la Trama della puntata della Soap in onda oggi 18 giugno 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 giugno 2025 - Gagliotti farà di tutto per approfittare della crisi dell’azienda navale e per prenderne il comando ma si scontrerà con Marina, determinata a fermarlo. Il marito di Antonietta potrebbe però avere un aiuto in più da parte di Elena. La Giordano dovrà fare i conti con le rivelazioni scottanti di Michele e dovrà decidere come comportarsi in radio ma anche nella vita provata con il manager. Viola starà sempre più male e questo a causa dello scontro con la madre di Matteo, che le ha procurato dei problemi a scuola con i suoi colleghi ma anche con i genitori di altri alunni. L’unico a rendersi conto che il giovane compagno di classe di Jimmy è un tipetto da cui tenersi a distanza sarà Niko, che discuterà con Manuela il da farsi. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

