Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 giugno 2025

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 giugno 2025

Vediamo insieme le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 17 giugno 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: ecco le Anticipazioni della puntata del 17 giugno 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 17 giugno 2025 - Paca inviterà a cena la Molina facendole capire di essere molto attratta da lei. La ragazza la gelerà mettendo le cose in chiaro e rivelandole di non provare lo stesso. Gracia invece riceverà una telefonata che la lascerà senza parole e che la richiamerà a Madrid per identificare il corpo di suo marito Anton. Manuela dovrà chiedere scusa a Nuñez e purtroppo si lascerà sfuggire di aver parlato ancora una volta con Paca. Il sergente si infurierà contro di lei e la costringerà a seguire dei compiti burocratici. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Un Posto al Sole: Scopriamo la Trama della puntata della Soap in onda oggi 17 giugno 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 17 giugno 2025 - per Viola sarà molto difficile affrontare il giudizio dei suoi colleghi, che la criticheranno ancora per l’atteggiamento che ha avuto con la madre di Matteo. Sebbene la Bruni sia convinta di aver agito in modo giusto, avere contro tutta la scuola la getterà nello sconforto e i suoi problemi si riverseranno su Palazzo Palladini. Mariella e Guido cercheranno il sostegno di Silvia ma la Graziani stavolta non avrà intenzione di prendere le loro parti e volterà loro le spalle. Per Rossella sarà sempre più duro gestire le cose in ospedale con la donna misteriosa appena arrivata e legata al suo passato. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

