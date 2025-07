Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 luglio 2025

Vediamo insieme le anticipazioni nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai2 dalle ore 8.45 il 16 luglio 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Ecco cosa succederà nelle puntate del 16 luglio 2025

Nelle Puntate di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 16 luglio 2025 - Manuela distrutta a causa della morte di Alex. Núñez lancerà un’indagine e questa condurrà a un criminale noto in paese ma sarà davvero lui l’assassino del sacerdote? Le anticipazioni ci rivelano anche che Miguel, messo in allerta proprio dal prete, comincerà a rivalutare la questione dell’avvelenamento della riserva di Las Sabinas e prenderà una decisione drastica su Paca, dopo aver sentito la versione dei fatti di Jimenz. Pilar, spaventata per lei e suo marito, ricatterà la Utrera affinché aiuti lei e il consorte a lasciare il paese mentre Don Emilio ascolterà una strana telefonata che Laura farà a qualcuno a lui sconosciuto. Questo dettaglio lo porterà a sospettare della consorte che, nel mentre, dovrà ancora decidere se lasciarsi andare ai sentimenti per Laura o per il padre delle sue figlie. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 14 al 18 luglio 2025.

Un Posto al Sole: Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio Soap del 16 luglio 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 luglio 2025 - Giulia troverà un modo per tenere d’occhio Luca e per dargli una mano qualora venga colpito da uno dei suoi attacchi. La Poggi installerà una telecamera di sorveglianza per controllare tutte le volte che l’ex primario uscirà in sua assenza e ovviamente tutto questo verrà fatto con l’ok del De Santis, che continuerà a sentirsi sempre più in colpa. Il medico si sta rendendo conto che la sua malattia sta peggiorando di giorno in giorno e che, purtroppo, le cose non andranno più bene come prima. Intanto Michele sarà sempre più preoccupato per Agata, le cui condizioni saranno gravissime. Saviani sarà anche più che mai convinto che nell’incidente sia coinvolto Gennaro e sarà pronto a fermare Gagliotti una volta per tutte. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 luglio 2025.