Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 giugno 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 giugno 2025

Vediamo insieme le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 12 giugno 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Ecco cosa rivelano le Anticipazioni della puntata del 12 giugno 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 12 giugno 2025 - Gracia prenderà una decisione che manderà in crisi Esther, già particolarmente nervosa per via delle discussioni con Paca riguardanti il matrimonio. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Molina rivelerà a Paloma tutti i suoi sentimenti per Miguel e sceglierà di non presentarsi alle nozze. Intanto Núñez scoprirà che qualcuno ha messo le mani sul suo pc mentre Emilio deciderà di dare una mano a Lucas a risolvere i suoi problemi ma senza dirlo alla figlia. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 9 al 13 giugno 2025.

Un Posto al Sole: scopriamo la Trama della puntata della Soap in onda oggi 12 giugno 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 giugno 2025 - Micaela continuerà a infastidire Samuel ma stavolta le cose non andranno come da lei sperato. Stanco dei suoi giochetti, il Piccirillo deciderà di chiarire le cose e di farle capire che non c’è più posto per lei nel suo cuore e che deve cambiare atteggiamenti con tutti. Michele continuerà a indagare sulla scomparsa di Assane e non si tirerà indietro sino a quando non avrà delle notizie sul ragazzo. Intanto Antonietta e Marina si ritroveranno inaspettatamente dalla stessa parte per frenare Gennaro mentre Salvatore cercherà di evitare che Mariella si preoccupi eccessivamente di Guido ma l’Altieri sarà convinta che il suo ex non stia bene. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 9 al 13 giugno 2025.