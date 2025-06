Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 giugno 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 giugno 2025

Vediamo insieme le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 10 giugno 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Ecco le Anticipazioni della puntata del 10 giugno 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 10 giugno 2025 - Gracia verrà invitata all’addio al nubilato della Ruiz e non potrà rifiutarsi. Peccato però che vedere la donna che sposerà il suo vero amore le creerà un grande dolore. La serata non andrà come sperato dalla futura sposa; scoppierà una lite furibonda in cui la sorella di Paloma sarà messa in mezzo. L’addio al celibato di Miguel comincerà invece sottotono fino a quando qualcuno non darà inizio alla vera festa. Manuela sospetterà che dietro alla morte di Oscar possa esserci la mano di Núñez mentre Paloma e Richi, dopo le prime divergenze, riusciranno ad andare d’accordo e ad avere una grande intesa. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Un Posto al Sole: la Trama della puntata della Soap in onda oggi 10 giugno 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 giugno 2025 - Micaela avrà organizzato un piano subdolo e per lei funzionante per cacciare Samuel e Gabriela dal seminterrato. Ma sarà davvero così? Intanto Niko si troverà sempre più in difficoltà nel dover nascondere ad Alberto di essersi messo in contatto con suo figlio Gianluca, molto più vicino a lui e alla sua famiglia di quanto non sia mai stato. Viola si troverà a gestire un consiglio di classe complicato e anche per Giulia non saranno rose e fiori. La Poggi continuerà il suo durissimo confronto con Luca, che le rivelerà una volta per tutte cosa aveva anzi cos’ha ancora in mente. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

