Ritorno a Las Sabinas si avvia alla conclusione e la Soap sta per lasciare il palinsesto Rai. Ci sarà una seconda stagione?

Ritorno a Las Sabinas si sta avviando alla sua conclusione. Mancano poche puntate al gran finale della Soap che racconta le vicende delle sorelle Molina, impegnate a svelare misteri e segreti che le hanno riportate nel loro paese natale, Manterana, per occuparsi della tenuta di famiglia. Il loro viaggio sta per finire e presto scopriremo che ne sarà di Gracia, Paloma, Miguel, Esther, Tano, Paca e Laura anzi Carmen.

Le ultime puntate dovrebbero andare – il condizionale è d’obbligo visto gli ultimi cambi di programmazione – la prossima settimana, ovvero quella dal 5 al 10 agosto 2025 ma sarà un addio a un arrivederci? Ci sarà una seconda stagione? Vediamolo insieme.

Ritorno a Las Sabinas, ci sarà una seconda stagione

Andiamo dritti al punto ma vi invitiamo a continuare a leggerci per scoprire novità in arrivo e curiosità su Ritorno a Las Sabinas. La Soap non ha avuto vita facile in questa estate 2025. Dal 7 luglio 2025 le vicende delle sorelle Molina hanno lasciato Rai1 per spostarsi nella mattina di Rai2, lasciando i fan perplessi ma accontentando chi a questa serie non si era per nulla appassionato. E a chi non ha amato la storia e il mistero di Manterana farà piacere sapere che non ci sarà una seconda stagione.

Ritorno a Las Sabinas è una serie conclusiva e non solo non sono state girate nuove puntate ma pare proprio che non sia nella mente dei registi e dei produttori, dare un seguito all’amore di Gracia e Miguel, che ci stupirà nell’ultima puntata prevista per la prossima settimana. Nei prossimi giorni diremo quindi addio a tutti gli abitanti del paesino catalano ma, ve lo anticipiamo, non sarà un addio amaro. Ma che succederà?

Ritorno a Las Sabinas: ecco come finisce la Soap (ATTENZIONE SPOILER)

Ritorno a Las Sabina si concluderà la prossima settimana e diremo quindi addio alle sorelle Molina. Sì perché, come detto, non ci sarà una seconda stagione e la serie si concluderà definitivamente con un lieto fine. Sì perché i piani di Laura anzi Carmen verranno scoperti, si capirà chi è il vero assassino dei fratelli Egea e Gracia e Miguel ritroveranno la loro felicità. Tano ha perso la testa e purtroppo non la ritroverà. Le sue azioni lo porteranno a darsi alla fuga per sfuggire alla Guardia Civile ma, prima di finire in cella, riuscirà nel suo intento di far abortire la moglie, convinto che il figlio che lei porta in grembo sia di Miguel, cosa non vera! Miguel lascerà Esther, che ritroverà l’amore in Tómas ma soprattutto prenderà le redini della tenuta di sua madre, pronta non solo a comandare lei Manterana ma anche a diventare madre e stavolta davvero.

Ritorno a Las Sabinas: La Soap è stata un insuccesso?

Il fatto che Ritorno a Las Sabinas sia una serie conclusiva e che metta i puntini sulle “i” su ogni argomento, ci fa affermare che la Soap sia stata particolarmente piacevole. Al di là della storia, per noi avvincente, è a nostro avviso molto positivo che si sia arrivati a una conclusione anzi a un lieto fine, diversamente da altri prodotti televisivi inconcludenti o che ci hanno lasciato l’amaro in bocca. Eppure Ritorno a Las Sabinas non ha convinto tutti come ha invece fatto con noi. La Soap ha lasciato Rai1 per vari motivi: il primo è che non ha avuto il successo sperato e non ha saputo conquistare lo stesso share o comunque similare, a quello che Il Paradiso delle Signore riesce a guadagnare nel daytime del primo canale. Ritorno ha quindi avuto meno successo del previsto, dimostrando che le storie che ruotano intorno al grande magazzino milanese non possono essere facilmente sostituite. Il secondo motivo dello spostamento di canale è legato alle esigenze di palinsesto. I vari cambi di programmazione avvenuti a Pasqua per la morte di Papa Francesco e per l’elezione del nuovo Pontefice, hanno fatto slittare di diverse settimane il debutto delle sorelle Molina e per mantenere la promessa di mandare in onda le repliche prima de L’Allieva, poi di Cuori – con le loro stagioni complete – e poi quelle degli ultimi episodi della nona stagione de Il Paradiso delle Signore (in arrivo ad agosto inoltrato) è stata presa la decisione di lasciare a Rai2 il compito di proseguire con le vicende di Manterana.

Una scelta azzardata, che ha fatto storcere il naso ai fan, soprattutto per via dell’orario di messa in onda, previsto per la prima mattinata e non nel ben più comodo orario del primo pomeriggio. Di certo se la Soap fosse stata un successo conclamato questo tipo di decisioni non avrebbe avuto luogo.