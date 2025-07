Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 30 luglio 2025: Per Paca e Laura il cerchio si stringe

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas in onda il 30 luglio 2025 su Rai2. Negli episodi della Soap per Laura e Paca le cose cominceranno a farsi più dure del previsto. Le due donne riusciranno a salvarsi dalle accuse e non rinunciare per sempre ai loro piani?

Per Paca e Laura si mette male e le cose cominciano a complicarsi più del previsto. Nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas in onda il 30 luglio 2025, dalle ore 8.45 su Rai2, la Utrera dovrà trovare un modo per uscire dalla situazione difficile in cui si è ritrovata dopo le accuse di omicidio. Laura invece scoprirà che Daniel, il suo complice, vuole lasciare Manterana senza averla avvertita e dovrà fermarlo. Tano mostrerà sempre più di aver perso il controllo e comincerà a farsi molte troppe domande sulla gravidanza di Gracia. I Molina invece inizieranno a capire che Laura nasconde qualcosa e che forse il suo ritorno a casa potrebbe presto rivelare degli altri interessi. Esther invece avrà sempre più paura che Tómas riveli a Miguel della loro relazione.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 30 luglio 2025: Paca nei guai

Paca è ormai nel mirino della Guardia Civile. Manuela e la sua squadra la tengono d’occhio come un sorvegliato speciale e lei comincia a capire che qualcosa, nel suo piano, è andato molto storto. La Utrera non è una donna che capitola facilmente ed è determinata a uscirne pulita, soprattutto perché le terribili accuse che stanno fioccando contro di lei, le stanno rovinando gli affari e le stanno creando difficoltà anche in casa. L’imprenditrice deve tenere duro ma le indagini sembrano incastrarla sempre di più e la situazione in cui Esther si è ritrovata non aiuta.

Tano ed Esther hanno paura, ecco cosa vedremo nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas

Tano non è chi dice di essere o meglio non ha rivelato mai a nessuno la sua vera natura. Un episodio del passato è tornato a tormentarlo e ha fatto cadere un’oscura ombra su di lui. Il Larrea è colpevole della morte di suo padre, molto più di quanto Miguel immagini. Il segreto del sindaco e il suo IO ombroso hanno cominciato a prendere di mira Gracia. La Molina è incinta ed è felice come non mai. Ma suo marito non è altrettanto contento; in lui si è fatto largo un pensiero terribile, che potrebbe rovinare il suo matrimonio ma anche la stessa vita della sua consorte. Tutto questo per colpa del tenero rapporto che la donna continua ad avere con Miguel, ora particolarmente nervoso per via del finto aborto di Esther. Quest’ultima ha paura che suo marito scopra tutte le sue menzogne, a partire dalla finta gravidanza per arrivare alla sua relazione extraconiugale con Tómas.

Ritorno a Las Sabinas: Laura trema, Daniel vuole andarsene

Esther ha paura che Tómas riveli a Miguel della loro relazione e questo perché l’avvocato è pazzamente innamorato di lei e vorrebbe averla al suo fianco. Intanto anche per Laura, come per Paca, le cose si metteranno molto male. La donna, che è in realtà è Carmen – la sorella gemella della madre di Gracia e Paloma – scopre che Daniel ha deciso di lasciare Manterana senza dirle nulla. Per la donna è un dramma e non può certo permettere che il suo complice, con cui ha ordito i suoi piani sin dall’inizio, lasci per sempre il paese e la abbandoni in balia dei sospetti. Sì perché il cerchio si sta stringendo anche su di lei, visto che i Molina hanno cominciato a sospettare che lei non sia sincera. Intanto si avvicina il compleanno di Lucas, che ha come unico desiderio quello di passare la giornata con la sua famiglia e con i suoi genitori uniti. Un vero problema sia per Tano che per Esther.

