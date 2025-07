Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 29 luglio 2025: Tano non è chi dice di essere?

Anticipazioni TV

Nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas in onda il 29 luglio 2025 su Rai2 Tano nasconde un segreto terribile... Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame degli episodi della Soap.

Tano è in crisi nera e non solo per quello che sta succedendo tra Miguel e Gracia. Nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas in onda dalle 8.45 su Rai2 il 29 luglio 2025, il Larrea dovrà affrontare un segreto che ha tenuto nascosto a tutti anche sulla sua famiglia. Anche Esther si troverà in difficoltà con la sua bugia anzi con le sue bugie. La dottoressa non ne potrà più di fingere di essere incinta e deciderà di fingere un aborto. Paca verrà di nuovo interrogata sugli omicidi di Manterana e purtroppo le accuse contro di lei le provocheranno perdite economiche e problemi personali. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi della Soap.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 29 luglio 2025: Tano nasconde un terribile segreto

Il riavvicinamento tra Gracia e Miguel sta sconvolgendo sia Esther che Tano, soprattutto il Larrea. Il sindaco non sopporta che suo fratello sia ancora innamorato di sua moglie e non riesce a dimenticare quello che è capitato prima delle nozze. Tano è tormentato da tempo e purtroppo nella sua mente si stanno affollando ricordi tremendi anzi segreti indicibili, che nemmeno Miguel – che crede di sapere tutto – conosce. Sì perché il Larrea senior ha fatto qualcosa di terribile, che ha poi causato la morte di suo padre. Questa verità gli si ripresenterà drammaticamente davanti e il suo lato oscuro emergerà prepotente e pericoloso.

Paca nei guai con la giustizia, ecco cosa vedremo nella puntata di Ritorno a La Sabinas

Paca vuole la pace ma si tratta di un inganno. Al corrente della vera identità di Laura, la donna ha deciso di aiutarla e di trovare insieme un modo per ingannare i Molina. Peccato però che Carmen non sia stata del tutto sincera con lei, che nasconda un complice (Daniel) e che sia invischiata in faccende delittuose, di cui sarà accusata la Utrera. La Guardia Civile tornerà a puntare il dito contro Paca e il doversi difendere dai sospetti la porterà ad affrontare difficoltà personali ma anche economiche.

Ritorno a Las Sabinas: Esther in difficoltà

Esther ha deciso di fingere un aborto e chiudere così, definitivamente, con le sue bugie. Peccato però che ce ne sia un’altra più difficile da nascondere. La dottoressa si troverà in difficoltà anche con Tomás, con cui ha avuto una relazione e che è innamorato di lei. L’avvocato potrebbe rivelare a Miguel tutta la verità e la giovane ha tanta paura che suo marito scopra quello che è successo e si avvicini ancora di più a Gracia, con cui continua ad avere un rapporto speciale.

