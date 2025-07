Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 1° agosto 2025: Miguel sconvolto dalla verità, con Esther è tutto finito?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas in onda il 1° agosto 2025 su Rai2. Negli episodi della Soap Miguel ha scoperto il tradimento di Esther e per lui è arrivato il momento di fare i conti con le sue decisioni. Tano invece sarà sempre più fuori controllo.

Le bugie hanno le gambe corte e la verità viene sempre a galla. Per Miguel sarà tempo di fare i conti con le sue decisioni e con un matrimonio ormai giunto al capolinea. Nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas in onda il 1° agosto 2025, dalle ore 8.45 su Rai2, il Larrea affronterà Tómas dopo aver scoperto che Esther lo ha tradito con lui. Il giovane non saprà più se continuare il suo rapporto con la dottoressa oppure chiudere con lei definitivamente. Tano ha perso il controllo e proseguirà con l’avvelenare Gracia, deciso a provocarle un aborto. Il sindaco sarà talmente fuori di testa che non riuscirà a trattenere la sua rabbia. Laura/Carmen cercherà di riconquistare la fiducia di Paca e di tornare alla tenuta da lei ma i segreti che la donna sta nascondendo da tempo diventeranno sempre più pericolosi e porteranno a gravi conseguenze.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 1° agosto 2025: Miguel aggredisce Tómas

I segreti sono stati svelati e a El Acebuche le cose si sono complicate. Esther ha capitolato e Miguel ha scoperto che sua moglie lo ha tradito con Tómas. Per il Larrea è stata una scoperta sconvolgente e dolorosissima e lo vedremo affrontare la verità con grande fatica. Prima avrà un duro confronto con l’avvocato e braccio destro di Paca, con cui verrà quasi alle mani poi comincerà a riflettere sulle sue nozze e se valga o meno la pena salvare il suo matrimonio, ormai macchiato. Miguel non potrà ovviamente fare a meno di riflettere sul suo rapporto con Gracia, di cui è ancora innamorato ma a cui ha rinunciato per Esther.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni: Tano sull’orlo della pazzia?

Tano ha perso il controllo. I suoi sospetti sono diventati terribili e pure molto pericolosi. Il Larrea ha cominciato a pensare che il figlio che Gracia aspetta non sia suo ma sia in realtà di Miguel, frutto del momento di passione che sua moglie e suo fratello hanno avuto o meglio che lui pensa che abbiano avuto. I due in realtà hanno solo scambiato un bacio appassionato e Gracia è scappata via sconvolta e prima di combinare ulteriori pasticci. Il sindaco però è certo che i due siano andati a letto insieme e con questo pensiero in mente ha cominciato ad avvelenare la Molina per provocarle un aborto. E le sue azioni diventeranno sempre più folli da farlo cadere in un vortice di follia, da cui sarà difficile uscirne.

Laura alla deriva? Ecco cosa vedremo nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas

Paca ha cacciato Laura/Carmen da El Acecuche e non sembra decisa a riammetterla nella sua tenuta. La donna sta perdendo il controllo del suo piano e probabilmente rischia di andare alla deriva, soprattutto perché Daniel – distrutto dal peso della sua colpa – vuole lasciare il paese il prima possibile con o senza di lei. Le cose diventeranno sempre più ingestibili e difficili per la criminale e la verità sulla sua identità verrà alla luce e scorrerà tanto sangue.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì dalle 8.45 su Rai2 con un doppio episodio.