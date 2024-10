Riserva Indiana: gli ospiti della settimana di lunedì 7 ottobre del talk con Stefano Massini in onda su Rai3

Anticipazioni TV

Gli ospiti della settimana di Riserva Indiana: Federico Zampaglione, Fulminacci, Emma Nolde, Mirkoeilcane e Niccolò Fabi.

Lunedì 7 ottobre una nuova settimana inizia in compagnia di Riserva Indiana, il programma di Rai Cultura e Ruvido produzioni condotto da Stefano Massini, che con il suo messaggio di educazione civile ha portato uno spazio unico e importante nel palinsesto televisivo.

La formula è quella della combinazione tra i monologhi da narratore di storie di Massini e alcune delle più belle canzoni dei protagonisti della musica italiana che, nello studio dall’atmosfera raccolta, dove siede un pubblico di giovani, trovano l’occasione non solo di suonare dal vivo con una band resident formata da alcuni dei migliori session man italiani, ma anche di affrontare tematiche che esulano dai consueti schemi dell’intervista televisiva.

Riserva Indiana, gli ospiti della settimana: Zampaglione, Fulminacci, Nolde, Mirkoeilcane e Fabi

Federico Zampaglione è il primo ospite della settimana e con lui parleremo del tempo e di ogni attimo che buttiamo. Martedì 8 ottobre con Fulminacci acconteremo di un braccio spezzato, quello di uno dei tanti braccianti che lavorano nei nostri campi sottopagati, sfruttati e abbrutiti dai loro caporali. Mercoledì 9 sarà il momento di Emma Nolde e dei rifiuti, intesi non solo come oggetti ma anche come persone. Giovedì 10 è la volta di Mirkoeilcane e delle immagini. Chiude la settimana, venerdì 11, Niccolò Fabi, con lui Riserva Indiana ci farà conoscere la guerra più lunga che sia mai stata combattuta. L’appuntamento con Riserva Indiana è dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Rai3.

Riserva Indiana è un programma di Stefano Massini e Massimo Martelli, scritto con Paolo Biamonte, Rossella Rizzi e Mariano Cirino, con la regia di Matteo Bergamini. La band è diretta da Jacopo Carlini, pianoforte e tastiere con Matteo Carlini al basso, Bruno Marinucci alla chitarra e Cristiano Micalizzi alla batteria. Capo progetto Rai, Giulia Lanza.