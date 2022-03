Più forti del destino: Stasera la Terza Puntata della Nuova Serie TV di Canale 5

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento Stasera con la Serie Tv Mediaset Più forti del destino in prima serata su Canale 5. Trama e Anticipazioni della Terza Puntata.

Torna Stasera con la Seconda Puntata la Fiction Più forti del destino, adattamento della serie-evento francese “Le Bazar de la Charité”, accompagnerà il pubblico di Canale 5 per altre due puntate. Ispirata a fatti realmente accaduti, si concentra principalmente sulla difficile condizione femminile di fine 800. Al centro delle Trame tre donne - Arianna, Rosalia e Costanza- interpretate rispettivamente da: Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Dharma Mangia Woods. Nel Cast anche Thomas Trabacchi, Leonardo Pazzagli, Loretta Goggi e Paolo Sassanelli, con la partecipazione di Francesca Valtorta e Sergio Rubini nei panni del Commissario Lucchesi.

La Terza Puntata della Fiction andrà in onda Stasera, mercoledì 16 marzo 2022, su Canale 5 a partire dalle 21.45. L'appuntamento con il Quarto e ultimo Episodio invece è fissato per il prossimo venerdì 18 marzo 2022. La serie sarà disponibile anche in streaming sul portale Mediaset Infinity.

Più forti del destino: Ecco cosa è successo nell'ultima Puntata

Nell'Ultima Puntata andata in onda venerdì 11 marzo 2022: Mentre fuori dalla Mostra echeggiano gli slogan degli anarchici, capeggiati da Libero, nella sala del proiettore divampa un rovinoso incendio. Le vittime sono molte, quasi tutte donne. L'incidente lascia scioccate Arianna, Costanza, Rosalia e Donna Elvira, tanto da sconvolgere completamente le loro vite. Arianna decide di mettere in scena la sua morte per liberarsi dalle angherie del marito. Si tratta di un piano già meditato dalla poverina, ma smascherato da Guglielmo e finito con l'allontanamento di sua figlia Camilla. Arianna dunque si nasconde e inizia segretamente a pianificare il rapimento della sua bambina con cui ha intenzione di trasferirsi a Roma. Costanza invece torna a casa, dove affronta il fidanzato Antonio reo di averla abbandonata, vorrebbe lasciarlo ma scopre una inattesa verità. Rosalia, dopo l’incendio, si sente braccata in un ambiente ostile, Donna Elvira, segnata della morte di Margherita, ha approfittato del suo suo viso sfigurato per farla passare per la defunta figlia. Rosalia però si rifiuta di vivere la vita di Margherita.

Più forti del destino: Le Anticipazioni della Quarta Puntata in onda Stasera su Canale 5

Il destino continua a tessere le sue trame. Costanza vuole dimostrare l'innocenza dell'uomo che ama, Liberto, sempre più braccato della forze dell'ordine che lo ritengono responsabile del devastante incendio divampato alla Mostra delle nuove tecnologie. Rosalia sta per scoprire la verità su Giuseppe, nonostante Donna Elvira continui a mantenerla nascosta sotto chiave, la cameriera, sfigurata dall'incendio, cerca di ritrovare suo marito e capire cosa gli è accaduto. Guglielmo infine smaschera Arianna ma lei comunque non sembra pronta a rinunciare alla fuga. La donna non ha intenzione di tornare alla sua vecchia vita e soprattutto rinunciare a Saverio. E' per questo che chiede aiuto a Pietro Lucchesi a cui rivela delle violenze subite dal Duca. Ma il nobile, scoperta la relazione fedifraga della moglie, è pronto a vendicarsi: ordina ai sui loschi scagnozzi di dividere i due fidanzati.

Più Forti del destino va in onda Stasera su Canale 5 a partire dalle 21.45