Pechino Express, Giulia Salemi è la nuova inviata: "Sono molto felice ed emozionata"

Momento d'oro per Giulia Salemi che, dopo aver co-condotto The Cage insieme ad Amadeus, è stata scelta per ricoprire il ruolo di inviata di Pechino Express insieme a Lillo e Guido Meda.

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Pechino Express che sarà condotta dal veterano Costantino Della Gherardesca. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura in giro per il mondo non ci sarà più Fru dei The Jackal, ma un team di inviati formato dall'amata influencer Giulia Salemi, Lillo e Guido Meda.

Giulia Salemi è l'inviata della nuova edizione di Pechino Express

È ufficiale! Pechino Express debutterà con la nuova stagione nel 2026. I concorrenti dovranno viaggiare attraverso Indonesia, Cina e poi Giappone per conquistare un posto nella finalissima che si giocherà nel Paese del Sol Levante. Dieci le coppie in gara, ma al momento sono state ufficializzate le prime cinque: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano, Dani Faiv e Tony 2Milly.

Al timone del game show Sky Original prodotto da Banijay Italia il veterano Costantino della Gherardesca. Insieme a lui non ci sarà Fru, che ha già annunciato sui social la sua uscita di scena, ma tre inviati d'eccezione: Lillo, Guido Meda e Giulia Salemi, che avranno il compito di seguire il viaggio dei concorrenti. Proprio la giovane influencer ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha parlato di questa sua nuova avventura televisiva:

Sono ufficialmente una delle inviate di questa edizione di Pechino Express. Sono molto felice e molto emozionata perché sono stata concorrente nel lontano 2015 con mia mamma, che mi ha messo a dura prova. È stata, io lo dico sempre, l’esperienza più bella della mia vita ed essere stata scelta da Sky e da Banijay Italia per essere qua e per ricoprire questo ruolo importante mi rende veramente pieno di orgoglio e di felicità.

Giulia Salemi nel cast di Pechino Express: la reazione di Pierpaolo Pretelli

È ufficiale! Giulia Salemi è stata scelta per ricoprire il ruolo di inviata speciale a Pechino Express insieme a Lillo e Guido Meda. Intervistata da Superguidatv, la giovane e amata influencer ha raccontato tutte le sue emozioni prima del grande debutto nel popolare adventure game. A tal proposito, Giulia ha parlato del rapporto con Costantino della Gherardesca e svelato cosa le ha detto il suo amato Pierpaolo Pretelli di questa nuova opportunità lavorativa:

Con Costantino abbiamo un bellissimo rapporto da sempre, quindi che dire, gratitudine estrema. Una nuova avventura, anche perché io che sono così attiva sui social, finalmente farò dieci giorni di social detox [...] Pier, come sempre mi sostiene. Come io l’ho sostenuto nella sua avventura lontano da casa, ora tocca a me e quindi la cosa bella nostra è che ci supportiamo l’un l’altro.

