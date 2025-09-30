TGCom24
Home | VIP | News | Pechino Express | Pechino Express, Giulia Salemi è la nuova inviata: "Sono molto felice ed emozionata"
Schede di riferimento
Pechino Express
Pechino Express
News VIP

Pechino Express, Giulia Salemi è la nuova inviata: "Sono molto felice ed emozionata"

Eleonora Gasparini

Momento d'oro per Giulia Salemi che, dopo aver co-condotto The Cage insieme ad Amadeus, è stata scelta per ricoprire il ruolo di inviata di Pechino Express insieme a Lillo e Guido Meda.

Pechino Express, Giulia Salemi è la nuova inviata: "Sono molto felice ed emozionata"

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Pechino Express che sarà condotta dal veterano Costantino Della Gherardesca. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura in giro per il mondo non ci sarà più Fru dei The Jackal, ma un team di inviati formato dall'amata influencer Giulia Salemi, Lillo e Guido Meda.

Giulia Salemi è l'inviata della nuova edizione di Pechino Express

È ufficiale! Pechino Express debutterà con la nuova stagione nel 2026. I concorrenti dovranno viaggiare attraverso Indonesia, Cina e poi Giappone per conquistare un posto nella finalissima che si giocherà nel Paese del Sol Levante. Dieci le coppie in gara, ma al momento sono state ufficializzate le prime cinque: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano, Dani Faiv e Tony 2Milly.

Al timone del game show Sky Original prodotto da Banijay Italia il veterano Costantino della Gherardesca. Insieme a lui non ci sarà Fru, che ha già annunciato sui social la sua uscita di scena, ma tre inviati d'eccezione: Lillo, Guido Meda e Giulia Salemi, che avranno il compito di seguire il viaggio dei concorrenti. Proprio la giovane influencer ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha parlato di questa sua nuova avventura televisiva:

Leggi anche Nel cast di Pechino Express anche un ex naufrago de L'Isola dei Famosi?

Sono ufficialmente una delle inviate di questa edizione di Pechino Express. Sono molto felice e molto emozionata perché sono stata concorrente nel lontano 2015 con mia mamma, che mi ha messo a dura prova. È stata, io lo dico sempre, l’esperienza più bella della mia vita ed essere stata scelta da Sky e da Banijay Italia per essere qua e per ricoprire questo ruolo importante mi rende veramente pieno di orgoglio e di felicità.

Giulia Salemi nel cast di Pechino Express: la reazione di Pierpaolo Pretelli

È ufficiale! Giulia Salemi è stata scelta per ricoprire il ruolo di inviata speciale a Pechino Express insieme a Lillo e Guido Meda. Intervistata da Superguidatv, la giovane e amata influencer ha raccontato tutte le sue emozioni prima del grande debutto nel popolare adventure game. A tal proposito, Giulia ha parlato del rapporto con Costantino della Gherardesca e svelato cosa le ha detto il suo amato Pierpaolo Pretelli di questa nuova opportunità lavorativa:

Con Costantino abbiamo un bellissimo rapporto da sempre, quindi che dire, gratitudine estrema. Una nuova avventura, anche perché io che sono così attiva sui social, finalmente farò dieci giorni di social detox [...] Pier, come sempre mi sostiene. Come io l’ho sostenuto nella sua avventura lontano da casa, ora tocca a me e quindi la cosa bella nostra è che ci supportiamo l’un l’altro.

Scopri le ultime news su Pechino Express.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Pechino Express
Pechino Express
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Beautiful Anticipazioni Puntata del 1° ottobre 2025: Luna distrutta dal suo errore, Zende si difende!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 1° ottobre 2025: Luna distrutta dal suo errore, Zende si difende!
Ballando con le Stelle, Marcella Bella: "Non ero smutandata, mi aspetto scuse da Fabio Canino"
news VIP Ballando con le Stelle, Marcella Bella: "Non ero smutandata, mi aspetto scuse da Fabio Canino"
Amici, Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati: tutto sull'emozionante cerimonia
news VIP Amici, Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati: tutto sull'emozionante cerimonia
Uomini e Donne, Martina De Ioannon ringrazia Gemma Galgani: cosa è successo
news VIP Uomini e Donne, Martina De Ioannon ringrazia Gemma Galgani: cosa è successo
Beautiful Anticipazioni Americane: Electra delude Will e i fan della Soap, ecco cosa succede
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Electra delude Will e i fan della Soap, ecco cosa succede
Grande Fratello, Giulia Saponariu spiazza: ''Sono stata rapita da piccola''
news VIP Grande Fratello, Giulia Saponariu spiazza: ''Sono stata rapita da piccola''
Grande Fratello, pagelle puntata del 29 settembre, Simona Ventura 9, Ascanio Pacelli 8, Donatella 8, Jonas 5
news VIP Grande Fratello, pagelle puntata del 29 settembre, Simona Ventura 9, Ascanio Pacelli 8, Donatella 8, Jonas 5
Tale e Quale Show, Tony Maiello: "Non temo la giuria. Sanremo? Per me significherebbe chiudere..."
news VIP Tale e Quale Show, Tony Maiello: "Non temo la giuria. Sanremo? Per me significherebbe chiudere..."
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV