Pechino Express 2025 - Fino al Tetto del Mondo, le Anticipazioni della sesta puntata in onda Stasera

Ecco tutte le Anticipazioni dettagliate della sesta puntata di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, in onda stasera giovedì 10 aprile 2025, su Sky e in streaming solo su NOW.

In onda questa sera, giovedì 10 aprile 2025 su Sky e in streaming solo su NOW, la sesta puntata di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, l’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca e l’inviato speciale Fru. Siamo ancora nel nord della Thailandia, con una tappa di 233 km, e la temutissima prova dei “Sette Mostri”. Ecco le Anticipazioni complete sulla puntata di questa sera.

Anticipazioni sesta puntata Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo

Continua il viaggio delle coppie di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo e questa sera, giovedì 10 aprile 2025, andrà in onda la sesta puntata dell’adventure game condotto da Costanzo della Gherardesca con l’inviato speciale Fru, in onda su Sky e in streaming solo su NOW. Siamo ancora nel nord della Thailandia e i viaggiatori affronteranno una tappa di 233 km a partire da Chiang Mai, capitale dell’antico Regno di Lanna, passando per Mae Rim, fino al traguardo di puntata fissato nella cittadina di Tha Ton.

In questa puntata, inoltre, andrà in scena una temutissima prova dello show ovvero quella dei Sette mostri: sette alimenti della tradizione locale, a dir poco lontani dalle nostre abitudini culinarie, aspetteranno i viaggiatori nell’odiatissima ruota, e ciascuna coppia dovrà svuotare i propri piatti prima di poter percorrere i chilometri che li separano dal Tappeto Rosso finale.

Le coppie ancora in gara sono i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà. Pe le coppie si prospetta una puntata a dir poco difficile dato che ci saranno anche ben due Libri Rossi, passaggi intermedi importanti da superare nel migliore dei modi per aspirare a continuare il viaggio verso il Nepal. Chi dovrà abbandonare la competizione?

