Pechino Express 2025 - Fino al Tetto del Mondo, le Anticipazioni della quarta puntata in onda Stasera

Ecco tutte le Anticipazioni dettagliate della quarta puntata di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, in onda stasera giovedì 27 marzo 2025, su Sky e in streaming solo su NOW.

Tutto pronto per la quarta puntata di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, in onda questa sera giovedì 27 marzo 2025, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. I viaggiatori arrivano in Thailandia e riprenderanno il loro cammino da una nuova incredibile e lunghissima tappa, pronti a percorrere i 450 chilometri. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni sul nuovo appuntamento con l’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca con l’inviato speciale Fru.

Pechino Express 2025 - Fino al Tetto del Mondo: le Anticipazioni della quarta puntata

Per le coppie rimaste in gara è tempo di lasciare le Filippine e raggiungere il secondo Paese che ospita la gara di questa stagione di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo. Nel corso della quarta puntata in onda stasera, giovedì 27 marzo 2025 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, i viaggiatori arrivano in Thailandia, un nuovo Paese ricco di spiritualità, natura e colori, definito la “Terra della libertà”, dove templi maestosi si alternano a città modernissime. La prima tappa in Thailandia sarà davvero difficile e piena di imprevisti, percorrendo i 450 chilometri che dividono la città di Khon Kaen dal traguardo di puntata fissato a Phitsanulok.

Dopo la seconda eliminazione di questa stagione dello show condotto da Costantino Della Gherardesca con l’inviato speciale Fru, che ha riguardato Virna Toppi e Nicola Del Freo I Primi Ballerini, ai nastri di partenza della quarta tappa, la prima in Thailandia, ci sono: Jury Chechi e Antonio Rossi, i Medagliati, poi i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni, i Magici Jey e Checco Lillo, infine le Atlantiche Ivana Mrazova e Giaele De Donà.

Le coppie cominceranno la loro corsa senza sosta dalla città di Khon Kaen, una delle più grandi della Thailandia, con l’obiettivo di raggiungere le colline di Khek Noi, dove le prime tre coppie che arriveranno al Libro Rosso si qualificheranno per la prima Prova Immunità. Si prosegue poi fino a Phitsanlulok, traguardo di puntata e sede del Tappeto Rosso. La competizione si fa sempre più agguerrita, la stanchezza inizia a farsi sentire ma tutti sono motivati a raggiungere il traguardo finale di questa stagione di Pechino Express. Non resta che scoprire chi sarà l’eliminato di questa puntata o quale coppia sarà graziata dalla busta nera.

