Pechino Express 2025 - Fino al Tetto del Mondo, le Anticipazioni della nona puntata in onda Stasera

Anticipazioni TV

Ecco tutte le Anticipazioni dettagliate della nona puntata di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, in onda stasera giovedì 1° maggio 2025, su Sky e in streaming solo su NOW.

Manca sempre meno alla finale di Pechino Express - Fino al Tetto del mondo. La nona e penultima puntata dello show condotto da Costantino Della Gherardesca con l’inviato speciale Fru va in onda oggi, giovedì 1° maggio 2025, su Sky e in streaming solo su Now. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni.

Pechino Express 2025, le Anticipazioni della nona puntata

Siamo al giro di boa per i concorrenti ancora in gara a Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, che torna in onda questa sera, giovedì 1° maggio 2025 su Sky e in streaming solo su Now. Solo 305 chilometri separano le quattro coppie ancora in gara dalla finale, e sarà una gara accesa, decisiva e all’ultimo respiro, che porterà i viaggiatori letteralmente sul “Tetto del mondo”. Guidati dal presentatore Costantino Della Gherardesca e dall’inviato speciale Fru, per staccare il pass più atteso dovranno attraversare il Nepal da Pokhara alla capitale Katmandu.

Le quattro coppie ancora in gara sono i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà. Grande ritorno nella nona puntata di Pechino Express 2025, tornerà in gara Fabio Caressa, indimenticabile viaggiatore della scorsa edizione, che riprenderà in spalla lo zaino ma questa volta avrà anche una temibilissima “Football Flag”, vestendo i panni di un divertentissimo malus calcistico.

La rotta sarà colma di insidie e colpi di scena già al via: dal lago di Phewa, nella città di Pokhara, dovranno correre al villaggio di Sauraha, dove le prime due coppie a firmare il Libro Rosso si sfideranno in una divertente prova vantaggio; quindi i viaggiatori dovranno raggiungere la capitale Katmandu, dove apprenderanno il verdetto più decisivo della stagione. Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo ci aspetta stasera, giovedì 1° maggio 2025, su Sky e in streaming solo su NOW.

Scopri le Anticipazioni sulla nuova stagione di Pechino Express.