Pechino Express 2023 Anticipazioni: Stasera su SkyUno la Settima Puntata del viaggio alla scoperta della Via delle Indie

Questa sera settimo appuntamento con Pechino Express - La Via Delle Indie. Le cinque coppie rimaste in gara affronteranno la settima tappa dell'avventuroso viaggio in onda su Sky Uno ma anche gli ultimi km nel Borneo Malese. Ecco tutte le Anticipazioni di oggi.

Stasera, giovedì 20 aprile 2023, nuovo appuntamento con Pechino Express – La Via delle Indie. La settima puntata di Pechino Express 2023 va in onda su Sky Uno alle ore 21.15 e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma NOW. Le cinque coppie di viaggiatori rimaste - dopo l'eliminazione di Mamma e Figlio - affronteranno la Settima Tappa e gli ultimi km nel Borneo Malese. Scopriamo insieme, nel dettaglio, quali saranno le sfide e l'itinerario della puntata di oggi, che partirà dal villaggio di Awat Awat fino ad arrivare a Kota Kinabalu, traguardo finale di puntata.

Stasera su Sky Uno la Settima Tappa di Pechino Express 2023: ecco l'itinerario e le sfide di oggi

Saranno 341 i km da percorrere in questa settima tappa di Pechino Express 2023 e saranno pure gli ultimi nel Borneo Malese. Questa sera le cinque coppie rimaste in gara, partiranno da villaggio di Awat Awat per arrivare a Mari Mari, dove tre coppie affronteranno la sempre più temuta e sorprendente Prova Vantaggio. Dopo aver affrontato questa sfida, si riprenderà il viaggio verso Kota Kinabalu, traguardo finale della puntata. Chi vincerà questa nuova avventura e soprattutto sarà una tappa eliminatoria o no? A decretarlo, come sempre, sarà la busta nera. I viaggiatori sanno di avere un'importante bottino in palio: i biglietti per l'ultima parte di questo grande viaggio, che si svolgerà in Cambogia.

Pechino Express 2023: Le coppie rimaste in gara

La sesta tappa di Pechino Express 2023 ha visto l'eliminazione di Mamma e Figlio. Martina Colombari e suo figlio Achille sono stati costretti a tornare in Italia e ora le coppie rimaste in gara sono cinque:

Giorgia Soleri e Federica Fabrizio , in arte Federippi sono Le Attiviste ;

, sono ; Joe Bastianich e Andrea Belfiore sono Gli Italo Americani ;

sono ; Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono I Novelli Sposi ;

e sono ; Carolina Stramare e Barbara Prezia sono Le Mediterranee ;

e sono ; Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo sono I Siculi.

Pechino Express 2023: l'itinerario completo del viaggio alla scoperta della Via delle Indie

L'avventura di quest'anno, ci porterà alla scoperta della Via delle Indie. L'itinerario – di circa ottomila km - si snoderà tra la metropoli di Mumbai, passando poi per il Borneo Malese e giungendo infine in Cambogia, dove ci sarà il traguardo finale, situato nel favoloso scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del paese e anche tra i luoghi più importanti e visitati dell'Asia. Luoghi selvaggi e carichi di spiritualità, dove la giungla nasconde i resti di regni antichi e dove la modernità, rappresentata dalla prima tappa di Mumbai, diventerà mano a mano un ricordo lontano.

Pechino Express 2023 - La Via Delle Indie va in onda ogni giovedì in prima serata su SkyUno e in streaming solo su NOW.