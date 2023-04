Pechino Express 2023 Anticipazioni: Stasera su SkyUno la Quinta Puntata del viaggio alla scoperta della Via delle Indie

Anticipazioni TV

Quinto appuntamento stasera con Pechino Express - La Via Delle Indie. Le sei coppie rimaste in gara affronteranno la quinta tappa dell'avventuroso viaggio in onda su Sky Uno. Ecco tutte le Anticipazioni di oggi.

Stasera, giovedì 6 aprile 2023, nuovo appuntamento con Pechino Express – La Via delle Indie. La quinta puntata di Pechino Express 2023 va in onda su Sky Uno alle ore 21.15 e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma NOW. Le sei coppie di viaggiatori rimaste - dopo l'eliminazione de Gli Avvocati - affronteranno la Quinta Tappa del viaggio alla scoperta delle prime meraviglie del Borneo Malese. Scopriamo insieme, nel dettaglio, quali saranno le sfide e l'itinerario della puntata di oggi, che comincerà dal villaggio di Kampung Giam, nell’insidiosa foresta malese, passerà per Lubok Antu, fino a raggiungere Sibu, traguardo finale di questa incredibile nuova tappa.

Stasera su Sky Uno la Quinta Tappa di Pechino Express 2023: ecco l'itinerario e le sfide di oggi

Benvenuti nel Borneo Malese! Le sei coppie rimaste in gara approdano in questa isola enorme, divisa tra Malesia, Indonesia e Brunei, che ospita la foresta tropicale più antica del mondo. Nella quinta tappa in onda stasera – lunga ben 494 km - i viaggiatori partiranno dal villaggio di Kampung Giam, nell’insidiosa foresta malese e arriveranno a Lubok Antu, dove le tre coppie – arrivate per prime al libro rosso - si sfideranno nella prima Prova Vantaggio della stagione, ovvero una sfida che non darà più l'immunità ma farà guadagnare un posto in classifica. Il traguardo finale li aspetta nella città di Sibu.

Ad attendere le coppie rimaste, per questa nuova tranche di viaggio, ci sarà Vittoria Cabello. La vincitrice dello scorso anno – insieme al suo amico Paride Vitale – tornerà a Pechino Express ma quale ruolo avrà? Aiuterà i viaggiatori o sarà per loro un malus?

Pechino Express 2023: Le coppie rimaste in gara

Nella quarta tappa, Gli Avvocati sono stati eliminati. Arrivate ultime all'arrivo, il loro destino è stato decretato prima dagli Italo Americani e poi dalla busta nera, che ha rivelato che la tappa della puntata era, purtroppo per loro, eliminatoria. Rimangono in gioco ancora sei coppie. Ecco quali:

Giorgia Soleri e Federica Fabrizio , in arte Federippi sono Le Attiviste ;

, sono ; Joe Bastianich e Andrea Belfiore sono Gli Italo Americani ;

sono ; Martina Colombari e Achille Costacurta sono Mamma e Figlio ;

e sono ; Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono I Novelli Sposi ;

e sono ; Carolina Stramare e Barbara Prezia sono Le Mediterranee ;

e sono ; Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo sono I Siculi.

Pechino Express 2023: l'itinerario completo del viaggio alla scoperta della Via delle Indie

L'avventura di quest'anno, ci porterà alla scoperta della Via delle Indie. L'itinerario – di circa ottomila km - si snoderà tra la metropoli di Mumbai, passando poi per il Borneo Malese e giungendo infine in Cambogia, dove ci sarà il traguardo finale, situato nel favoloso scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del paese e anche tra i luoghi più importanti e visitati dell'Asia. Luoghi selvaggi e carichi di spiritualità, dove la giungla nasconde i resti di regni antichi e dove la modernità, rappresentata dalla prima tappa di Mumbai, diventerà mano a mano un ricordo lontano.

Pechino Express 2023 - La Via Delle Indie va in onda ogni giovedì in prima serata su SkyUno e in streaming solo su NOW.