X Factor 2025 accende il talento: l'incontro con i quattro giudici e la presentarice Giorgia a due giorni dal debutto su Sky

Anticipazioni TV

Questa mattina è stata presentata la diciannovesima edizione di X Factor. C'erano la presentatrice Giorgia e i quattro giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro e, alla sua prima edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle, Francesco Gabbani. Si comincia l'11 settembre su Sky Uno e in streaming su NOW.

È tutto pronto per la diciannovesima edizione di X Factor, lo show Sky Original prodotto da Fremantle che da giovedì 11 settembre, ci terrà compagnia su Sky e in streaming solo su NOW, con un lungo viaggio nella musica che si concluderà, come è stato rivelato questa mattina, a Napoli in Piazza Plebiscito en plen air, allo stesso modo dello scorso anno. X Factor 2024, lo sappiamo, è stato un trionfo: il pubblico si è nuovamente affezionato al programma e l'alchimia fra i 4 giudici, insieme alla loro professionalità, ha fatto il resto, ovviamente con la conduzione di Giorgia, che anche quest'anno farà gli onori di casa.

Insieme ad Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry Francesco Gabbani, la cantante ha partecipato questa mattina alla presentazione del talent show, durante la quale è stata annunciata un'altra importantissima novità che riguarda i Bootcamp. Fino allo scorso anno ogni giudice aveva il suo Bootcamp e una squadra più numerosa di quella definitiva. Dopo aver ascoltato tutti i suoi concorrenti, il giudice sceglieva i magnifici 4 che avrebbe portato agli Home Visit, dai quali sarebbero uscite le squadre definitive. Nei Bootcamp di X Factor 2025 i concorrenti che hanno passato le Audizioni si presenteranno tutti insieme, e a decidere chi tenere e chi mandare via ci penseranno insieme i 4 giudici. Per essere promossi serviranno 4 sì.

Abbiamo nominato Francesco Gabbani, che ha raccolto con entusiasmo la sfida di sedersi al tavolo con Lauro, La Furia e Paola Iezzi. Durante le Audizioni, i Bootcamp e gli Home Visit, il vincitore di 2 Festival di Sanremo ha costruito un ottimo rapporto con i suoi compagni di viaggio, e oggi che è il suo compleanno il cantante ha dichiarato prima di tutto che quello che cerca nei suoi concorrenti è sopra ogni cosa l'autenticità. Dopodiché ha raccontato come si è avvicinato al suo ruolo di giudice: "La cosa che mi preoccupava di più del mio lavoro di giudice era dover dire di no a qualcuno, perché di no io ne ho presi tanti e so cosa significa. Quando li ho ricevuti, mi hanno fatto molto male, ma guardandomi indietro e pensando al percorso che ho fatto, mi viene da dire che sono stati proprio i no che mi hanno fatto tanto male ad avermi fatto in realtà un gran bene. Un no non è un no e basta, perché dietro ci sono delle ragioni: magari hai talento ma non ne hai ancora la consapevolezza giusta, oppure non sai controllare il palco, o magari non hai una percezione completa di te stesso. Quando ricevi un sì, è come quando ti arriva una bella notizia, e quindi ‘Wow! Va tutto bene, continuiamo così’. Davanti a un no c'è al contrario la prova del 9 di quanto tieni al percorso che vuoi fare e quanto credi in ciò che desideri fare. I no sono come le domande, e proprio le domande ci fanno crescere e migliorare, non le risposte".

Paola Iezzi ha fatto un ottimo lavoro durante la diciottesima edizione di X Factor, e il pubblico l'ha molto amata per la sua grinta mista a dolcezza. La cantante, che abbiamo conosciuto nel 1997 insieme alla sorella Chiara, con cui formava il duo musicale Paola & Chiara, ha affrontato con grandissima gioia X Factor 2025: “Non so se merito tutti i complimenti che ho ricevuto. Sicuramente quello del giudice è un ruolo in cui mi sento a mio agio perché sono in un momento della vita, anche come percorso e come età, in cui posso, per chi lo desideri, mettere a disposizione ciò che ho imparato fino ad oggi, il che non vuol dire mettersi in cattedra e insegnare. Vuol dire che io ho fatto un percorso di questo tipo e sono arrivata fino a qui e ho imparato delle cose, e chiunque voglia prendere da me quello che posso dare oggi, lo prenda, io sono molto felice di offrire le cose che ho dentro. Auguro a tutti i talenti che si presenteranno a X Factor la più bella carriera possibile, perché, al di là dell'impegno, della fatica e degli alti e bassi, fare la musica è un lavoro meraviglioso".

Oltre ad avere un favoloso senso dell'umorismo, che ha reso indimenticabili alcuni siparietti con i compagni del tavolo e con i concorrenti, Jake La Furia ha subito dimostrato di conoscere bene il mercato e di saper valorizzare la bravura dei suoi concorrenti, anche perché fin dall'inizio ha fatto un giusto passo indietro, conditio sine qua non per supportare chi è giovane e sta cercando di affermarsi: "Nel nostro ruolo di giudici di X Factor credo sia molto importante non imporre il nostro percorso al concorrente. Avere un ragazzo che ha un grande talento e toglierlo dalla sua zona di conforto per fargli fare delle cose che per te sono le migliori secondo me è un’arma a doppio taglio. Io mi sono trovato bene con i ragazzi dell'anno scorso e spero di trovarmi bene con i ragazzi di quest'anno facendo un percorso che parta da quello che vogliono fare loro e che è esattamente quello che ho fatto io. Io ho perseverato in ciò desideravo fare, e questa cosa mi ha portato alla fine, con la giusta dose di talento, la giusta dose di perseveranza e la giusta dose di culo, ad arrivare ad avere successo nel mio mestiere, e credo che la cosa più importante qui ad X Factor sia cercare di capire quale sia il talento della persona che ti trovi davanti e fare con lei un percorso iniziando a coltivare quella cosa, là invece di snaturare quello che c'è per cercare di fare una cosa più furba".

Lo scorso anno Achille Lauro ha portato la sua intera squadra in finale, e oggi si è lasciato sfuggire di aver appena formato una squadra con i concorrenti più scapestrati di X Factor 2025. Il giudice ha voluto mandare un messaggio non solo alle Bimbe di Lauro ma a tutti i ragazzi e le ragazze che sognano di sfondare nel mondo della musica: "Voglio essere diretto. Il consiglio più grande che posso dare e che mi sento di dare ai ragazzi più giovani, alle mie nipotine e a chi incontro per la strada è legato al fatto che, secondo me, il talento è una grande menzogna, una grande bugia a cui è sbagliato credere. La cosa importante è che ognuno trovi veramente quello che gli piace fare, che ama e a cui pensa la mattina quando si sveglia. Una volta che l’ha trovato, deve lavorare duramente. Quando trovi quello che ami e ci lavori tantissimo e puoi immaginarlo nella tua testa, significa che puoi farlo. D'accordo, gli altri credono in te, ma tu devi credere in te stesso. Nel tuo percorso pochi crederanno alle idee che hai, ma non importa: sono le tue idee e possono far nascere qualcosa di grande. Ricordatevi che nella costruzione della vostra carriera o del vostro amore ci saranno momenti in cui farete errori, fallirete e vi sembrerà tutto sbagliato: invece sarà solo un modo per raddrizzare il tiro".

La presentazione di X Factor 2025 si è conclusa con le domande dei giornalisti. A Giorgia è stato chiesto cosa abbia imparato dall'esperienza dello scorso anno e come intenda affrontare X Factor 2025. La cantante, che è bravissima nel motivare, nel dietro le quinte, i concorrenti, ha risposto: "L'anno passato è stato proprio un salto nel vuoto perché presentare un talent show era qualcosa che non avevo mai fatto, soprattutto con un programma complesso come X Factor, quindi apprezzo molto il coraggio di chi mi ha scelta e provo grande gratitudine per le persone con cui lavoro e che mi aiutano tantissimo. Di carattere sono sempre stata molto ansiosa e quindi vivo tutto con molta paura, con un senso di responsabilità che mi porta spesso a dirmi: 'Oddio, ce la farò? Non ce la farò?'. Quest'anno spero di sentirmi più tranquilla e di avere un po’ più di agilità, anche perché credo di aver capito che fondamentalmente devo accompagnare i ragazzi, essere loro di supporto e cercare di non sbagliare quando devo dire le cose che devo dire, e là sarà più difficile ma ce la metterò tutta".

A partire dall'11 settembre, appuntamento dunque con X Factor 2025, ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, dal 16 settembre lo show Sky Original prodotto da Fremantle sarà visibile in chiaro alle 21:30 su TV8, al tasto 8 del telecomando.