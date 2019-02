Non Mentire: un'anteprima esclusiva della nuova Serie TV su Canale 5

Non Mentire, la nuova Serie TV firmata da Gianluca Maria Tavarelli, debutta questa domenica, 17 febbraio, in prima serata su Canale 5.

Si tratta di un avvincente thriller ambientato a Torino con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Lui, Andrea, è uno stimato e affascinante chirurgo, lei, Laura, l'insegnante di suo figlio al liceo. S'incontrano, si piacciono e decidono di passare una notte insieme, senza sospettare che quel loro incontro avrà terribili conseguenze sulle loro famiglie e sulle rispettive cerchie di amici, colleghi e conoscenti. La mattina seguente, infatti, se Andrea rivela sorridente al suo amico Nicola (Simone Colombari) che spera di rivedere presto Laura, lei si risveglia confusa, frastornata e con uno sguardo perso nel vuoto. Visibilmente stordita e in stato di shock, la donna confessa alla sorella di essere stata violentata. Poco dopo denuncia Andrea per stupro. Non ci sono prove, solo le due testimonianze a confronto. Andrea non nega la relazione della notte precedente ma afferma con insistenza che è stato un rapporto consensuale. Entrambi sembrano sconvolti e in buona fede.

Spetta alla polizia scoprire la verità.



Non mentire: Trailer Ufficiale - HD

Accanto ai due protagonisti principali, troviamo un ricco cast che comprende, tra gli altri, Matteo Martari (Tommaso), Duccio Camerini (Roberto), Claudia Potenza (Valeria), Paolo Briguglia (Leo), Fiorenza Pieri (Caterina) e il giovanissimo Riccardo De Rinaldis Santorelli (Luca).

Conosciamo meglio il loro personaggi e il loro ruolo nella storia in questo video backstage esclusivo che ci porta sul set di Non Mentire: