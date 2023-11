Noi siamo leggenda: la seconda puntata e la nostra intervista a Nicolas Maupas, Sofya Gershevich e Milo Roussel

Anticipazioni TV

Va in onda stasera su Rai 2 in prima serata la seconda puntata di Noi siamo leggenda, il teen drama soprannaturale con un cast di giovani talenti. La trama e la nostra intervista a Nicolas Maupas, Sofya Gershevich e Milo Roussel realizzata a Lucca Comics & Games.

Va in onda stasera in prima serata su Rai 2 la seconda puntata, composta al solito da due episodi, di Noi siamo leggenda, la nuova serie di Rai Fiction - Fabula Pictures in collaborazione con Prime Video, che ci terrà compagnia per sei serate ogni mercoledì (e successivamente su Prime Video e Raiplay). Alla regia c'è Carmine Elia, che ha già diretto alcuni dei giovani protagonisti in Mare fuori. Qua, però, la componente adolescenziale non si sposa necessariamente col crimine, ma ha venature soprannaturali, visto che i liceali raccontati nella serie scoprono all'improvviso di avere dei poteri soprannaturali. Il cast corale è composto da Emanuele Di Stefano, Margherita Aresti, Milo Roussel, Giulio Pranno, Sofya Gershevich, Giulia Lin, Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio. Tra gli attori adulti troviamo Lino Guanciale, Claudia Pandolfi, Antonia Liskova, Pia Lanciotti, Gaetano Bruno, Ettore Bassi, Valentina Romani e Beatrice Vendramin, Alessandro Rovini, Marta Giovannozzi, Antonio Gerardi, Raffaella Rea e Maurizio Aiello.

La nostra intervista a Nicolas Maupas, Sofya Gershevic e Milo Roussel

Prima di vedere cosa ci riserva la seconda puntata, vi presentiamo la nostra intervista con tre dei protagonisti: il già esperto Nicolas Maupas, attualmente già sul piccolo schermo in Un professore 2, che nella serie è Jean, il debuttante Milo Roussel (Andrea) e Sofya Gershevic, russa di origine ma attiva tra Italia e Francia, che interpreta Greta, la migliore amica di Jean. Vi ricordiamo che le interviste sono state realizzate a inizio novembre a Lucca Comics & Games, quando gli attori non erano ancora liberi di rivelare particolari della trama, per cui ci siamo limitati a parlare dei personaggi, dei supereroi preferiti e del clima che si respirava sul set.





Noi siamo leggenda: la trama della seconda puntata

Giuseppe Liberati (Gaetano Bruno) scopre da Renata, suo braccio destro, che la sua azienda, la Revanche, potrebbe essere implicata nella morte di alcune dipendenti della fabbrica. Intanto, suo figlio Jean mentre torna da scuola viene investito da una macchina ma rimane stranamente illeso. Sara (Beatrice Vendramin) ha appena scoperto che Nicola (Giacomo Giorgio) ha baciato un'altra e lo lascia. Eppure Nicola è convinto di aver baciato proprio Sara… Marco (Giulio Pranno) è sicuro che Massimo (Emanuele Di Stefano) nasconda qualcosa e lo segue. Insieme ad Andrea (Milo Roussel) scopre il potere dell’amico che può finalmente condividere con gli amici le proprie paure. Beatrice (Pia Lanciotti), a conoscenza dei trascosri oscuri di Simona (Claudia Pandolfi) e dei vizi del presente, è preoccupata per Massimo. Quella notte, Greta (Sofya Gershevich), disperata per le condizioni del fratello, tenta il suicidio…

Anche Sabrina (Antonia LIskova) lavora per Giuseppe Liberati e, assieme a Riccardo, sono amici di vecchia data. Sui social di tutta la scuola gira un video esplicito di Sara che, distrutta dalla vergogna, nega di esserne responsabile e si ritira in solitudine. Viola scopre il potere di Massimo e lo incoraggia a usarlo per uscire dalla miseria in cui vivono. Attratto dalla ragazza, Massimo la asseconda. Jean confida il suo segreto a Greta. Nicola, dopo aver scoperto il video di Sara ha un incidente in motorino con Andrea ma rimane miracolosamente illeso, mentre Andrea ha un attacco di cuore. Sabrina ed Ettore sono preoccupati per la salute di Andrea e per le spese che devono affrontare, ma la sfortuna sembra essersi accanita sulla famiglia… Simona, tira fuori da una scatola delle foto che nascondono una sconvolgente verità.

Il libro-fanbook della serie Noi siamo leggenda

Dopo il debutto su Rai 2 e RaiPlay della serie tv Noi siamo leggenda, cresce l’attesa per la presentazione del libro-fanbook “Noi siamo leggenda”, edito da Rai Libri, che sarà presentato in anteprima assoluta venerdì 8 dicembre alle 18.15 sul palco Rai della manifestazione “Più libri, più liberi” (alla Nuvola dell’Eur a Roma) alla presenza del regista Carmine Elia, di alcuni membri del cast e del direttore di Rai Libri Roberto Genovesi. L’uscita ufficiale sarà il 12 dicembre. All’interno si potranno trovare foto esclusive del backstage, gli scatti di scena più belli e una selezione di quiz e giochi enigmistici a tema.