Noi del Rione Sanità: stasera su Rai 1 la prima puntata della serie con Carmine Recano

Daniela Catelli
4

Ispirata alla storia di Don Antonio Loffredo e alla rinascita del quartiere napoletano, arriva stasera in prima serata su Rai 1 la prima di tre serate di Noi del Rione Sanità. La trama della prima puntata.

Stasera, giovedì 23 ottobre 2025, su Rai 1 in prima serata, inizia il primo di tre appuntamenti con Noi del rione Sanità, la nuova serie diretta da Luca Miniero e prodotta da Rai Fiction, MAD Entertainment e Rai Com. Ispirata all'omonimo libro di Don Antonio Loffredo, è la storia di come un sacerdote abbia saputo, coi giovani del quartiere, portare una zona da sempre problematica agli onori della cronaca grazie alle iniziative culturali sviluppate insieme a loro, fino a farne un fiore all'occhiello della città di Napoli. A interpretare il prete, nella fiction chiamato Don Giuseppe, è Carmine Recano, coadiuvato da un cast importante composto da Nicole Grimaudo, Bianca Nappi, Vincenzo Nemolato, Tony Laudadio, Chiara Celotto, Giovanni Ludeno, Giampiero De Concilio, Rocco Guarino, Ludovica Nasti, Caterina Ferioli, Federico Cautiero, Federico Milanesi e Maurizio Aiello. La sceneggiatura è di Salvatore Basile, Angelo Petrella e Benedetta Gargano. Vediamo la trama dei primi due episodi in onda stasera.

Noi del Rione Sanità: La trama della prima puntata

Episodio 1: Don Giuseppe Santoro, prete combattivo e innovatore, è costretto a lasciare l’incarico al carcere di Poggioreale dopo che alcuni detenuti sono evasi nel corso di una trasferta organizzata da lui per avviare un progetto di reinserimento sociale. Il parroco viene destinato dalla Curia al rione Sanità dove trova un contesto molto difficile in cui la malavita e la dispersione scolastica impediscono qualsiasi prospettiva di riscatto per i giovani del quartiere. Nonostante l’ostilità iniziale, Don Giuseppe comincia a muovere i primi passi nel nuovo ambiente e a sfidare gli imperativi della Curia e le azioni criminali di Mariano, il boss del quartiere, celebrando il funerale pubblico di un ragazzo ucciso dalla malavita sul sagrato della chiesa del Monacone.

Episodio 2: È Natale e Don Giuseppe tenta di cementare i legami della comunità attraverso l’allestimento di una scuola di teatro per i ragazzi nella chiesa dell’Immacolata. Stretto dalle difficoltà economiche alla vigilia del proprio matrimonio, Sante mente alla compagna Stella e le promette una festa da sogno, pur non potendo permettersela. Don Giuseppe ritrova la sua ex fidanzata da ragazzo, Manuela, oggi madre della piccola Matilde, ancora ferita da quell’abbandono vent’anni prima. Intanto, tra i ragazzi le tensioni e le aspirazioni si intrecciano: Caterina resta stretta tra le aspettative del padre magistrato e il desiderio di libertà; Mimmo e Enzo, più cinici, osservano con distacco ma iniziano a lasciarsi coinvolgere; Anna e Alex oscillano tra curiosità e scetticismo; Massimo, invece, viene adescato dalle attenzioni del camorrista Mariano, che lo spinge a fargli da spia per controllare il nuovo parroco. Il rione viene però funestato da un terribile delitto: Sante viene ucciso da un colpo di pistola davanti a tutti, compresa la sua futura sposa.

Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
