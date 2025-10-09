Noi dei Rione Sanità: dal 23 ottobre su Rai 1 la serie con Carmine Recano ispirata alla storia di Don Antonio Loffredo

Anticipazioni TV

Un quartiere invivibile e giovani senza speranza salvati dalla cultura e dal teatro, grazie all'opera di Don Antonio Loffredo. Alla sua storia è ispirata la serie Noi del rione Sanità, in onda in tre puntate su Rai 1 dal 23 ottobre.

Ci sono storie di speranza, resistenza e piccoli eroismi che cambiano concretamente realtà grandi e difficili, che vale la pena di raccontare anche in forma di fiction e per cui la Rai fortunatamente si ricorda di essere servizio pubblico. Una di queste storie è la serie in tre puntate Noi dei rione Sanità, prodotta da Rai Fiction e Rai Com assieme a MAD Entertainment, un'eccellenza della cultura napoletana. Interpretata mei ruoli principali da Carmine Recano, Nicole Grimaudo, Bianca Nappi, Vincenzo Nemolato, Tony Laudadio, Chiara Celotto e Giovanni Ludeno, con un cast corale che vede anche la presenza di Maurizio Aiello e di molti giovani, alcuni dei quali provengono proprio dall'esperienza teatrale promossa nel quartiere da Don Antonio Loffredo, alla cui figura e al cui libro omonimo la fiction diretta da Luca Miniero e sceneggiata con la necessaria libertà da Salvatore Basile, Angelo Petrella e Benedetta Gargano, lè liberamente ispirata.

Al centro della storia c'è appunto il personaggio che raccoglie le esperienze di Don Antonio Loffredo, uno di quei sacerdoti del fare che si sporcano le mani e che alla mancanza di speranza contrappongono la lotta quotidiana e la speranza. Nella fiction, il prete si chiama don Giuseppe ed è interpretato da un attore napoletano noto al grande pubblico televisivo e cinematografico come Carmine Recano. C'è un motivo per questo cambio di denominazione, come spiega Don Antonio Loffredo durante la presentazione della serie, in collegamento da Napoli: “Non ho l'abitudine di censurare nessuno, ho messo mano alla serie solo con una preghiera e sono stato accontentato, cioè che il prete potesse chiamarsi come il mio predecessore, perché molto spesso c'è l'abitudine quando si parla di qualcuno come se fosse l'anno zero. Io sono arrivato alla Sanità dove c'è stato un martire prima di me che ha dissodato il terreno e che si chiamava Don Giuseppe, molto amato dal quartiere. In genere quando uno diventa un po' più grandicello come è capitato a me è perché sta sulle spalle di qualche gigante e Giuseppe ha avuto l'intuizione, che per costruire dal passato il futuro in quel quartiere c'era bisogno di qualcuno che connettesse la cultura col capitale umano dei giovani per creare l'umanità, che” è l'idea chiave di tutto il processo che è avvenuto”.

Quanto alla forza di resistere alle difficoltà, sempre Don Loffredo ha detto: “In questi giorni mi è capitato tra le mani un foglio ingiallito di 41 anni fa, il mio primo sermone di quando diventai prete a 25 anni e ho trovato molta coerenza con quello che dicevo allora e quello che dico adesso. Io credo in un tizio che ha vinto la morte e dunque se la morte è stata vinta, mi dite cos'è la camorra, cos'è la povertà?, sono livelli inferiori rispetto al male più grande a cui tutti siamo sottoposti e che nessuno può scansare. Sapere intimamente che lui è risorto per me significa combattere ogni situazione inevitabile con qualcosa di imprevedibile, questa è la speranza. Quindi nel quartiere che mi ha accolto, come si vedrà nella fiction, che era senza speranza, abituato a ripetere sempre le stesse cose, a dire “non cambierà niente”, “c'è la camorra”, “si è fatto sempre così”, per me sono piccolezze che vanno affrontate, è faticoso ma fa parte del mio mestiere combattere contro ogni speranza".

Il lavoro di Don Antonio coi ragazzi, che ha portato a riscoprire le bellezze di un quartiere unico trasformandoli in guide turistiche, attori, musicisti e piccoli imprenditori, ha incrociato la strada e toccato il cuore di molti, come quello della famiglia Stella. Carolina Terzi in proposito dice che l'energia positiva da lui trasmessa al quartiere in 20 anni ha operato “una rivoluzione felice”, ha dato gioia e speranza che la vita si può cambiare, diventando un modello ovunque. Il regista Luca Miniero, napoletano di nascita, conferma che “da ragazzo conoscevo il quartiere come invivibile e pericoloso e tornarci da adulti e trovarlo trasformato è stato già parte del racconto. Molti degli attori sono usciti dal teatro Sanità e hanno aggiunto i loro colori alla storia. Raccontare la vera vicenda di un personaggio esistente è sempre complesso, da un lato temi di tradire la sua visione e dall'altro di essere troppo letterale. Ma grazie agli attori e ai ragazzi e romanzando un po' la storia crediamo di esserci riusciti". Carmine Recano racconta che indossare l'abito talare è come entrare in un'altra dimensione, un'esperienza umana molto forte. Anche lui conosce bene quello che racconta la serie perché la cooperativa fondata da Don Antonio ha fatto dei corsi di teatro affidati a un suo carissimo amico, il che gli ha dato modo di conoscere bene quella realtà e quei ragazzi, segnati dalla mancanza di opportunità ma al tempo stesso “pieni di luce”.

Don Antonio confessa che vedere le prime puntate della serie lo ha fatto ricredere e abbandonare i suoi pregiudizi sulla fiction, che è comunque un'arte che tocca molte persone. E insiste sul fatto che “non è la mia storia ma di noi del rione Sanità”. “Io” - aggiunge con una bella metafora calcistica - “ho fatto solo il mediano: andavo a prendere la palla nelle retrovie e la passavo agli attaccanti, il gol lo hanno fatto i ragazzi”. Nicole Grimaudo interpreta Manuela, un amore di Don Giuseppe prima che l'uomo prendesse i voti: “E' un piacere e un privilegio enorme far parte di questa storia, una storia fortissima di cui avevamo bisogno, che è un pugno allo stomaco ma anche un abbraccio fortissimo, piena di coraggio, dedizione, passione, riscatto. Tutti abbiamo bisogno di sentire storie così, lui è un uomo che è in trincea tutti i giorni e tutti i personaggi sono stati in grado grazie a lui di scoprire il proprio talento nella vita. Il mio è un personaggio doloroso ha sofferto molto, ha avuto una storia con Giuseppe prima che decidesse di diventare prete e l'ha vissuto quasi come un tradimento. Nel frattempo ha ripiegato su un uomo sbagliato e violento, ma ha una figlia meravigliosa che cresce da sola. L'incontro dopo anni con Don Giuseppe riapre una grande finestra di speranza, grazie a lui riesce a farsi aiutare ed entra in questa comunità straordinaria dove trova la forza di denunciare e rialzare la testa".

Bianca Nappi è suor Celeste: "La spiritualità è vera se concreta, se si sa nutrire anche di quotidianità. Nella storia Suor Celeste è il braccio destro di don Giuseppe, un po' una mamma e una cuciniera, deve tenere a bada due personaggi bizzarri, aiuta Manuela, fa tante cose come tute le donne, la si vede raramente pregare, perché la sua preghiera è nell'azione, nel fare". Ma cos'ha Napoli di così speciale che viene raccontata così spesso? Luca Miniero ha risposto così: "Senza volere essere retorici, direi che Napoli è una città non globalizzata, uno si aggrappa a queste differenze e riesce a mostrare un punto di vista più originale sulla realtà”. Noi del Rione Sanità si preannuncia come una fiction da non perdere: in onda per tre giovedì in prima serata su Rai 1 a partire dal 23 ottobre.