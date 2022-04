Nero a Metà: Stasera su Rai1 la Nuova Puntata della Fiction con Claudio Amendola

Anticipazioni TV

Le indagini sulla nuova scomparsa di Clara continuano a creare preoccupazione ma anche a intrattenere noi telespettatori di Nero a metà, la terza stagione della fiction di Rai 1 con Claudio Amendola che torna stasera con la quarta puntata.

Le quotidiane umanità di un commissariato del centro storico di Roma, fra vita personale comune a ogni famiglia e qualcosa di un po' diverso dal solito, ma anche eccitante: le dinamiche della criminalità. Claudio Amendola torna come protagonista, oltre che dietro alla macchina da presa, nella nuova puntata di Nero a metà terza stagione, in onda stasera lunedì 25 aprile su Rai 1.

Miguel Gobbo Diaz è insieme a lui nel cast, con Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Claudia Vismara, Daphne Scoccia, Alessia Barel, Caterina Guzzanti e Angela Finocchiaro. Nero a metà è coprodotta da Rai Fiction- Cattleya e diretta da Claudio Amendola ed Enrico Rosati.

Le Anticipazioni sulla Puntata di Stasera di Nero a metà 3

Un'avvocatessa muore aprendo un pacco bomba a lei indirizzato e subito dopo un uomo avvisa la Polizia che altre due persone pagheranno per quello che hanno fatto in passato. Il video del deposito bagagli mostra Clara che ritira la valigia e che dimentica gli occhiali da sole sul bancone: Carlo e Malik pensano che lo abbia fatto volontariamente per indicare una pista a chi si fosse messo sulle sue tracce, ma l'indizio sembra non portare a nulla.

Cantabella e Pugliani, accompagnato dall’uomo ancora senza nome che ha aspettato Clara all’uscita del carcere, arrivano in un deposito abbandonato per recuperare il carico di droga. Carlo, Malik e la Trevi credono di stare sulle loro tracce, ma scoprono ben presto di essere caduti in un tranello.