Nero a Metà: Ci sarà una Terza Stagione?

Anticipazioni TV

Il Regista Marco Pontecorvo ha confermato: nel finale della Seconda Stagione vedrete già una lancio alla Terza. Scopriamo dunque quando il Cast di Nero a Metà tornerà sul Set per girare il Terzo Capitolo della fiction...

La Seconda Stagione è arrivata all'atteso Finale, Stasera è andata in onda l'Ultima Puntata del nuovo Capitolo di Nero a Metà, la Fiction poliziesca con Claudio Amendola nei panni dell'ispettore Carlo Guerrieri. Lui e il suo vice Malik Soprani (Miguel Gobbo Diaz) sono stati costretti - anche in questo Secondo Capitolo - ad affrontare non solo nuovi e più intricati casi ma anche e soprattutto, vicende personali che hanno rischiato di minare dall'interno l'equilibrio della loro squadra. La narrazione è stata avvincente fin dal primo episodio e il pubblico ha premiato la Fiction con numeri da record. Ora però i Fan pretendono di conoscere il destino della serie e dei loro beniamini, la speranza ovviamente è quella di rivedere al più presto la Fiction sul piccolo schermo di Rai1 con una terzo emozionate Capitolo.

Marco Pontecorvo e Claudio Amendola confermano che Nero a Metà 3 si farà!

La Conferma che Nero a Metà 3 si farà è già arrivata in occasione della Conferenza di Presentazione ufficiale di Nero a Metà 2. A parlare di un Terzo Capitolo è stato Marco Pontecorvo, regista della prima stagione e degli episodi 1-8 della seconda:

Assolutamente è pensabile una terza stagione. Anzi, c’è un lancio nella chiusura della 2 che annuncia la terza. Ci si tuffa praticamente dentro la terza... si stanno pensando a casi di puntata, c’è già una storia orizzontale molto interessante...

La dichiarazione del Regista arriva dopo le parole di Claudio Amendola che, in occasione di un'intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni, aveva anticipato del progetto di un Nuovo Capitolo. Alla domanda, "Ci sarà una terza Stagione?", l'attore aveva infatti risposto:

Penso proprio di sì. A gennaio 2021 dovremmo cominciare a girarla, non so se con le mascherine o se si tornerà alla normalità. Se il mondo va in quella direzione probabilmente anche le fiction e i film si dovranno adeguare.

Amendola aveva quindi già confermato in tempi non sospetti le voci su un possibile Terzo Capitolo, ma aveva anche dato indicazioni riguardo al ritorno sul set: Gennaio 2021. Data indicata anche dal Regista. Covid permettendo, possiamo dunque dire con certezza che il Cast di Nero a Metà tornerà a girare prestissimo, agli inizi del prossimo anno. Solo un po' di pazienza dunque!