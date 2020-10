Nero a Metà Anticipazioni: Stasera l'Ultima Puntata della Seconda Stagione su Rai1

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni dell'Ultima Puntata di Nero a Metà 2, la Fiction di Rai1 con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz.

Torna Stasera, giovedì 8 ottobre 2020 su Rai 1, Nero a Metà 2. Si tratta dell'Ultima Puntata della Seconda Stagione della Fiction con Claudio Amendola nei panni dell'ispettore Carlo Guerrieri. Lui e il suo vice Malik Soprani (Miguel Gobbo Diaz) sono stati costretti - anche in questo Secondo Capitolo - ad affrontare non solo nuovi e più intricati casi ma anche e soprattutto, vicende personali che hanno rischiato di minare dall'interno l'equilibrio della loro squadra. Scopriamo dunque quale sarà l'epilogo di questa stagione, in attesa di una terza, già confermata!

Nero a Metà 2: Dove eravamo rimasti...

Nella quinta puntata di Nero a Metà 2, Carlo e Marta hanno raggiunto Nusco. Convinti fosse morto. Ma con l'arrivo di Alba hanno scoperto di sbagliarsi. Sono quindi subito partite le indagini per capire perché Nusco stava scappando e chi ha tentato di ucciderlo. E' così che si è scoperto che il cellulare di Nusco è stato hackerato, così come quelli di Malik e Carlo. Nel frattempo, un giovane di origini romene è stato trovato morto in una discarica. In un primo momento i sospetti sono ricaduti sul padre della fidanzata del ragazzo, ma andando avanti l'ispettore ha scoperto che il decesso è legato a incontri di boxe clandestini.

Anticipazioni Ultima Puntata di Nero a Metà 2: Stasera su Rai 1

Episodio 11 - Verità Nascoste: Un ragazzo chiede informazioni di medicina legale sulla causa della morte di un amico e pochi giorni dopo viene trovato morto anche lui. Nel covo che credevano di Imardi i nostri trovano il suo cadavere: qualcuno lo ha murato vivo. Carlo e i suoi riprendono da capo l'indagine e arrivano a Leonardo Sfera che Marta, Muzo e Nusco molti anni prima hanno arrestato per l'omicidio della fidanzata.

Episodio 12 - La Resa dei Conti: Carlo intuisce da diversi fattori che è stato Nusco anni prima a uccidere Xenia ed è per questo che Sfera lo vuole morto: ha pagato per un delitto che non ha commesso. E Muzo e Marta sono stati puniti privandoli degli affetti più cari per non avergli creduto, per non aver inseguito la verità.

Nero a Metà 2 va in onda stasera, giovedì 8 ottobre 2020, alle 21.25 su Rai 1.