My Home My Destiny: La Soap non va in onda il 25 e il 26 dicembre 2024. Ecco quando tornerà su Canale 5

Una piccola pausa per My Home My Destiny in questi giorno di festa. Vediamo insieme che cosa ci sarà al suo posto e quando tornerà a farci compagnia su Canale 5.

Natale porta con sé un importante stravolgimento del palinsesto Mediaset. Tra gli altri cambiamenti, domani, mercoledì 25 dicembre 2024, e dopodomani, giovedì 26 dicembre 2024, My Home My Destiny non andrà in onda su Canale 5 come di consueto. La soap opera turca di successo si prende una breve vacanza per questi due giorni di festa. Scopriamo che cosa la sostituirà, quando Zeynep, Mehdi, Baris e gli altri protagonisti torneranno a farci compagnia nei pomeriggi della rete ammiraglia Mediaset, e che cosa succederà nelle prossime puntate!

My Home My Destiny in Pausa: ecco cosa succederà alla Soap

My Home My Destiny va in pausa per Natale 2024.

Anticipazioni: Pausa natalizia per la Soap di Canale5. Ecco la programmazione

My Home My Destiny: La Soap Turca non va in onda il 25 e il 26 dicembre 2024

Una piccola pausa per My Home My Destiny, che non verrà trasmessa né domani, mercoledì 25 dicembre 2024, né dopodomani, giovedì 26 dicembre 2024. Al posto del consueto appuntamento con l'amata soap opera turca, mercoledì andranno in onda il concerto Il Volo - Natale ad Agrigento ed il film Ritorno ad Aurora - Un Natale speciale, mentre giovedì andranno in onda Il Concerto di Natale ed il film Tornando a casa per Natale.

My Home My Destiny: Ecco quando la Soap tornerà su Canale 5

La regolare messa in onda di My Home My Destiny riprenderà già tra un paio di giorni, ossia venerdì 27 dicembre 2024. La soap opera turca verrà trasmessa in anticipo rispetto al solito, ossia a partire dalle 16:05, anziché dalle 16:50, e durerà molto di più, ossia circa un'ora.. Inoltre, eccezionalmente, vedremo un episodio di My Home My Destiny anche di sabato, il 28 dicembre, e di domenica, il 29 dicembre, a partire dalle 14:30.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'Episodio del 24 dicembre 2024

Nella puntata che è stata trasmessa oggi, 24 dicembre 2024, Zeynep continua a fare i conti con la romantica - e spiazzante - proposta di matrimonio di Baris. La giovane, confusa, non sa che cosa rispondere, poiché ha il forte timore che, qualsiasi cosa dirà, se ne potrebbe presto pentire; dunque, la cosa migliore, al momento, è rimanere in silenzio. Ha bisogno di tempo per rifletterci bene. D'altra parte, sicuro che insieme potranno avere un futuro radioso, il rosso si aspetta una risposta affermativa, persino nonostante tutte le paure delle madri adottive, Sakine e Nermin, e di Emine. Alla fine, avrà ragione Baris, oppure si sta soltando illudendo?

My Home My Destiny: Le Anticipazioni del Nuovo Episodio del 27 dicembre 2024

Nella puntata che sarà trasmessa il 27 dicembre 2024, Mehdi sarà alle prese con un bell'esame di coscienza. L'uomo passerà al vaglio tutte le sue azioni, perlopiù sbagliate, e metterà in discussione tutte le scelte fatte finora, anch'esse perlopiù sbagliate. Nuh, però, non sembrerà prestargli molta attenzione, concentrato com'è sulla sua nuova vita con Cemile. Nel frattempo, Ozlem continuerà imperterrita a mettere i bastoni tra le ruote a Zeynep e Baris: non permetterà loro di viversi indisturbatamente la loro storia d'amore, poiché convinta che lei sarebbe la rovina del fratello. Così, la donna non farà che remare contro questa coppia, che ha già i propri problemi, ed in questo modo finirà con l'alimentare le tensioni preesistenti tra le famiglie...

