My Home My Destiny: la nuova Soap con Demet Odzemir da domani 10 luglio 2023 su Canale 5 e on demand su Mediaset Infinity

Scopriamo insieme le Anticipazioni di My Home My Destiny, la nuova Soap in onda su Canale5 con protagonista Demet Ozdemir. Tutti gli episodi saranno disponibili on demand e gratuitamente su Mediaset Infinity. Vediamo insieme quello che succederà nella prima puntata in onda lunedì 10 luglio 2023.

Da domani, lunedì 10 luglio 2023, il pomeriggio estivo si arricchisce di un nuovo avvicente appuntamento. Su Canale5 arriva My Home my Destiny, una storia d’amore e di coraggio, che vedrà il ritorno di Demet Özdemir, nei panni della talentuosa Zeynep. Tutti gli episodi della Soap sarnno disponibili anche gratuitamente e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme tutto sulla nuova Soap Mediaset, che andrà in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 15.40.

My Home my Destiny: ecco di cosa parla la nuova Soap di Canale 5 con Demet Özdemir

Dopo il grande successo di DayDreamer, Demet Özdemir torna su Canale5 con una nuova Soap. Da domani, lunedì 10 luglio 2023, nel pomeriggio di Mediaset ci sarà anche My Home my Destiny. La Özdemir interpreterà una talentuosa giovane donna, con il sogno di diventare un avvocato di successo, divisa tra le sue due famiglie e le sue due vite.

Zeynep è una ragazza di umili origini, data in adozione – da sua madre – a una famiglia benestante, affinché potesse vivere una vita migliore e soprattutto priva di abusi. Una volta adulta però, la protagonista non riesce a dimenticare da dove realmente viene e nonostante sia grata ai suoi genitori adottivi, che le hanno permesso di studiare e di diventare un avvocato, non è capace di abituarsi a un mondo fatto di ricchezze e di apparenze, che è arrivato persino a imporle un matrimonio di convenienza, con un uomo dell’alta società. Decisa a combattere tutto questo, si imbatte in Mehdi, un affascinante ragazzo proveniente dal suo quartiere. Vi anticipiamo che il loro rapporto crescerà di giorno in giorno, con alti e bassi e con colpi di scena che renderanno la trama di questa nuova Soap complessa e appassionante.



My Home my Destiny: quante puntate sono?

My Home my Destiny, il cui titolo originale è Doğduğun Ev Kaderindir – trad. Il tuo destino è nella tua casa natale – è liberamente tratta da una storia vera e si compone di due stagioni. In Italia per il momento è prevista solo la prima di queste, che si comporrà di circa 39 episodi. In Turchia la Soap è andata in onda a partire dal 2019 e le puntate sono state di circa un’ora e mezzo per un totale di dodici episodi. La seconda stagione, per ora inedita da noi, è più lunga. Sono infatti 31 episodi nella versione originale mentre in Italia potrebbero arrivare a circa 99. Per il momento sappiamo che la Soap ci farà compagnia per questa estate ma se dovesse avere successo – come prevediamo – potrebbe essere confermata persino in autunno.

My Home my Destiny Anticipazioni: ecco la trama della Prima Puntata in onda il 10 luglio 2023

Zeynep Goksu è una bambina dall’infanzia piuttosto burrascosa e problematica. Tutta colpa di suo padre, alcolista e violento, che non rende semplice la vita della sua famiglia. La morte del suo adorato fratello maggiore peggiora la situazione e condanna Zeynep ad avere per tutta la vita incubi. Sua madre, stanca di vedere la sua piccola in difficoltà, decide di darla in adozione alla ricca coppia per cui lavora, che non ha figli.

Dopo un salto temporale, ritroviamo Zeynep ormai adulta e in procinto di laurearsi in giurisprudenza. Il suo sogno di diventare un avvocato sta per realizzarsi e la ragazza spera di ottenere il successo che sogna. Qualcosa però continua a turbarla. Nonostante tutto quello che ha ottenuto, grazie alle ricchezze della sua famiglia adottiva, Zeynep non riesce a dimenticare il quartiere povero dove è nata e il suo cuore sembra diviso. Questo conflitto è destinato a diventare ancora più forte il giorno del suo compleanno e precisamente durante la festa a sorpresa organizzata per lei da sua madre e dal suo fidanzato.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.40.