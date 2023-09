My Home My Destiny: Emine presa in giro da Faruk? Arriva la bellissima Rivale

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate di My Home My Destiny tra Emine e Faruk. Ecco le Anticipazioni sulla soap turca.

Emine e Faruk sono destinati a stare insieme? La coppia sta vivendo insieme da quando l’amica di Zeynep Gosku si è vista costretta a difendersi da tutti, dal momento che a nessuno va a genio la relazione con il ricco rampollo. Le Anticipazioni di My Home My Destiny, tuttavia, ci rivelano che la convivenza non sarà rose e fiori, anche a causa del padre di Faruk che vuole a tutti i costi che l’uomo metta fine alla relazione con la modesta ragazza, per sposare la ricca ereditiera Selin. Ecco tutti i dettagli delle trame della soap turca in onda su Canale 5.

Emine cacciata da Sultan nelle nuove puntate di My Home My Destiny

Mentre Zeynep e Mehdi consumano finalmente il loro matrimonio, Emine vivrà un momento di fortissimo stress quando sua madre Sultan scoprirà che la giovane intrattiene una relazione amorosa e sessuale con Faruk, ex fidanzato della sua migliore amica. Il ricco rampollo si troverà a dover ospitare Emine, ripudiata dalla madre che l’avrebbe voluta con Nuh e soprattutto l’avrebbe voluta vedere arrivare vergine alle nozze, e in cattivi rapporti anche con Zeynep. Sebbene la Gosku non sia gelosa del suo ex, infatti, non può credere che Emine abbia tradito con tanta facilità la loro amicizia, raccontandole una marea di bugie per coprire la tresca. La nuova vita di Emine, tuttavia, è lontana dall’essere perfetta dal momento che, come convivente di Faruk, lei non ha nessun compito se non quello di comportarsi da perfetta casalinga, fare shopping e annoiarsi a morte tutto il giorno sola in casa. Una vita ben lontana da quella desiderata da Emine, che proprio non riesce a considerarsi una fortunata.

Anticipazioni My Home My Destiny: Faruk corteggiato da un’altra

Mentre Emine si adatta alla nuova vita di agiata signora borghese, malvista da tutti gli amici di Faruk e dalla sua famiglia, il rampollo deve vedersela con l’invadente padre che non può accettare di vedere suo figlio al fianco di una donna di così basso rango. Il padre di Faruk, infatti, avrebbe voluto che il figlio sposasse la bellissima e ricchissima Selin Akatioglu, con un matrimonio di convenienza per facilitare gli accordi con la famiglia della giovane che potrebbe risollevare l’azienda degli Yilmazogullan. Anche Selin e la sua famiglia avranno dei vantaggi da un eventuale matrimonio e proprio per questo la giovane inizierà a chiamare insistentemente Faruk, per chiedergli un appuntamento. Lui si troverà a parlare spesso con Selin di nascosto da Emine, fino a quando dopo una discussione lei non trova le chat con l’altra!

My Home My Destiny Anticipazioni: Emine tradita da Faruk?

Selin non ha intenzione di arrendersi, Faruk sarà suo marito prima o poi e a nulla servono le proteste del rampollo che, sebbene felice di essere corteggiato da una giovane donna ricca e sensuale, è innamorato di Emine. Per mettere fine alle pressioni del padre e risolvere la cose con la compagna, dal momento che la loro convivenza non sta andando molto bene negli ultimi tempi, Faruk propone ad Emine di comprare una nuova casa che potrà arredare a suo piacimento per andarci a vivere da sola. Inutile dire che la figlia di Sultan perderà la testa davanti a questa richiesta, certa che Faruk voglia lasciarla ma non sappia come fare. Dopo un’accesa discussione, Emine prenderà di nascosto il telefono del fidanzato e scoprirà così che lui intrattiene fitte conversazioni con Selin. Il risultato? L’ennesima disastrosa lite.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.