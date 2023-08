My Home My Destiny, Anticipazioni e Trame Turche: Zeynep e Mehdi a letto insieme, esplode la passione!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le trame delle nuove puntate di My Home My Destiny, la soap turca di Canale 5, che vedranno finalmente Zeynep e Mehdi consumare le nozze.

Sebbene il matrimonio tra Zeynep Gosku e Mehdi Karaca si sia svolto per volere dei genitori, come un matrimonio di convenienza, questa situazione sta per cambiare drasticamente. Dopo aver visto il marito inerme nel letto d’ospedale, la protagonista di My Home My Destiny capirà di essere veramente innamorata di Mehdi e confesserà i suoi sentimenti, proprio mentre Benal nasconderà di essere incinta del Karaca. Le Anticipazioni sulla soap turca di Canale 5 ci raccontano come, dopo aver scoperto la verità sulla gravidanza della sua ex amante, Mehdi si sentirà ancora più vicino alla moglie tanto da finire a letto insieme.

Mehdi scopre la verità su Benal nelle nuove puntate di My Home My Destiny

Mehdi è finito accoltellato per tentare di salvare Bayram, il padre biologico della moglie Zeynep che è finito in un brutto giro ed è stato rapito da un losco gruppo di malviventi. Vedendo il Karaca inerme dopo un’operazione complicata, che avrebbe potuto portarlo alla morte, Zeynep ha capito di essere realmente innamorata del bel meccanico sebbene il loro matrimonio sia nato dalla volontà dei genitori e non da un sentimento. La Gosku confessa tutto il suo amore a Mehdi ma non ha il coraggio di dirgli anche che Benal è incinta di suo figlio. L’infermiera ha ingannato Zeynep, chiedendole aiuto e raccontandole che il bambino che porta in grembo è dell’ex marito violento, per avvicinarsi a Mehdi certa che lui voglia ancora stare con lei una volta saputa la verità. Finalmente, il meccanico scoprirà di star per diventare padre ma non reagirà come previsto dalla sua ex amante: sebbene si dichiarerà pronto a prendersi le proprie responsabilità, ammetterà di essere innamorato di Zeynep e di non voler mettere assolutamente fine al matrimonio.

Anticipazioni My Home My Destiny: Zeynep non rinuncia a Mehdi

Sebbene inizialmente Zeynep sia certa di voler fare un passo indietro, per permettere a Mehdi e Benal di tornare insieme e crescere il figlio che l’infermiera porta in grembo, la Gosku non può nascondere i propri sentimenti. Lei è follemente, irrimediabilmente innamorata del bel meccanico di quartiere e per nulla al mondo rinuncerebbe al loro matrimonio. Per staccare da questa spinosa situazione, soprattutto ora che Zeliha ha saputo di star per diventare nonna e ha deciso di prendersi cura di Benal, Mehdi e Zeynep partono per un viaggio in uno degli alberghi di proprietà di Nermin. Qui, lontano da occhi indiscreti, consumano finalmente il loro matrimonio. Vediamo insieme le Anticipazioni dettagliate.

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi e Zeynep a letto insieme

Mentre sono in viaggio insieme, Mehdi non potrà nascondere a Zeynep la voglia di consumare il loro matrimonio. Anche la Gosku vorrebbe finalmente unirsi al marito ma c’è qualcosa che la frena: in passato si è concessa a Faruk e quindi non è vergine come il bel meccanico si aspetta da lei. Dopo aver telefonato ad Emine, inconsapevole che l’amica va a letto proprio con Faruk, Zeynep si farà coraggio e confesserà al Karaca di aver giaciuto con un altro uomo in passato. La notizia manderà su tutte le furie Mehdi, geloso del passato amoroso della moglie, ma il meccanico sarà costretto a ridimensionarsi dato che egli stesso aspetta un figlio da un’altra donna. Così, chiarita tutta la faccenda, i due sposi si lasceranno andare e faranno finalmente l’amore, trascorrendo insieme una notte di passione.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.