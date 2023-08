My Home My Destiny, Anticipazioni e Trame Turche: Mehdi pugnalato, Zeynep rischia di diventare vedova

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le trame dei nuovi episodi di My Home My Destiny presto in onda su Canale 5. Nelle nuove puntate della soap turca, Mehdi viene pugnalato.

Nelle nuove puntate di My Home My Destiny, la nuova soap turca in onda su Canale 5 con Demet Ozdemir e Ibrahim Celikkol, Mehdi scoprirà che Byram il padre biologico della moglie Zeynep è stato rapito da un gruppo di malviventi a causa di un grande debito. Pronto a tutto per aiutare la Gosku e la sua disastrosa famiglia, soprattutto ora che Kibrit è nelle loro vite come figlia a tutti gli effetti, il Karaca commetterà un gesto avventato che gli costerà caro. Finito all’ospedale dopo una pugnalata al fianco, Mehdi rischia la vita mentre Benal fa di tutto per poter essere al suo capezzale, nonostante Zeynep inizi a sospettare che il figlio che porta in grembo è frutto della relazione con il marito.

Bayram nei guai nelle nuove puntate di My Home My Destiny

Nelle nuove puntate di My Home My Destiny, l’ubriacone Bayram si renderà protagonista suo malgrado di una serie di spiacevoli eventi. L’uomo è stato cacciato senza remore da casa Karaca e neppure sua moglie Sakine si è opposta alla decisione di Zeliah che, vedendo Zeynep furiosa con il padre biologico ha preso immediatamente le parti della ragazza. Bayram, infatti, l’ha fatta grossa presentandosi totalmente ubriaco a casa mentre era presente l’assistente sociale assegnata al caso di Kibrit, rischiando così di compromettere l’adozione della giovane. Dopo aver lasciato l’unica famiglia disposto ad ospitare uno scansafatiche dedito all’alcol come lui, Bayram inizierà a vagare per il quartiere comportandosi come un vero e proprio clochard, rischiando più volte la vita a causa dello stordimento provocato dall’alcol. Mehdi, temendo che l’uomo potesse provocare ulteriori danni, ha chiesto a Nuh di seguirlo e l’amico scopre così che Bayram è stato rapito!

Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi supereroe

Bayram si è cacciato in un altro dei suoi guai e questa volta potrebbe essere la fine per il padre biologico di Zeynep. Le Anticipazioni sulla soap turca, infatti, ci rivelano che l’uomo sarà prelevato da una banda di criminali con i quali ha contratto un debito molto alto, che ovviamente non lavorando non può assolutamente pagare. Mehdi, allertato da Nuh, segue i malviventi e trova il nascondiglio con Bayram dentro, picchiato senza pietà, e si mette in mezzo cercando di convincere il capo del gruppo a cedergli il debito del suocero, che verrà saldato entro pochi giorni. Sebbene la proposta sia allettante, l’uomo è stanco di aspettare e vuole semplicemente sfogare la sua rabbia su Bayram. La situazione precipita velocemente, Mehdi si mette in mezzo e salva il suocero da morte certa ma, proprio quando sembra che tutti siano stati messi al tappeto dal coraggioso meccanico, uno scagnozzo recupera un coltello a serramanico e lo pianta nel fianco del Karaca che stramazza al suolo. È la fine per il marito di Zeynep?

My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi operato d’urgenza

In ospedale, Zeynep si scaglia contro il padre Bayram che le racconta che suo marito si trova a lottare tra la vita e la morte per colpa sua. Potrà questo uomo meschino riscattarsi? Nel frattempo, sempre più in ansia per la sorte di Mehdi, Zeynep si rende conto di essersi veramente innamorata del bel meccanico che è pronto a sfidare un clan di malviventi solo per assicurarsi che lei sia sempre felice, e senza rimpianti. Zeynep vuole che Mehdi si svegli per rivelargli i propri sentimenti, anche se teme che l’uomo possa essere il padre del bambino di Benal, la quale a sua volta rimane sconvolta dalla notizia del ricovero del Karaca e chiama immediatamente Cemile, pretendendo di potersi recare al suo capezzale. Mentre la sorella di Mehdi si trova costretta ad aiutare la perfida infermiera, e Faruk combina un disastro, la Gosku veglia sul marito dopo un’operazione lunghissima che potrebbe tuttavia essere stata inutile.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.