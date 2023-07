My Home My Destiny Anticipazioni e Trame Turche: Mehdi ha un'amante, Zeynep sconvolta

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di My Home My Destiny, la nuova soap turca di Canale 5, occorrerà prestare molta attenzione a Benal. Ecco cosa rivelano le Anticipazioni.

Sta spopolando su Canale 5 la nuova soap turca My Home My Destiny, con Demet Ozdemir e Ibrahim Celikkol, incentrata sulla vita e sulle difficili scelte di Zeynep Goksu, una ragazza divisa tra due mondi e tra due famiglie che deve trovare il proprio destino in un viaggio difficile ed emozionante. Nelle prossime puntate della soap, Zeynep sposa Mehdi Karaca ma non sa che l’uomo ha un’amante, Benal, che non prenderà bene il fatto di essere stata mollata in fretta e furia. Ecco cosa accadrà nei nuovi episodi secondo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia.

Zeynep e Mehdi si sposano nelle nuove puntate di My Home My Destiny

Zeynep Goksu ha deciso di districare i nodi della sua vita, accettando il destino che le riserva per comprendere tra quale dei due mondi dove è cresciuta deve continuare a vivere. La madre biologica Sakine ha preteso che la giovane aspirante avvocato mettesse da parte le ambizioni e la vita vissuta con i genitori adottivi Nermin e Ekrem, per tornare nel quartiere e sposare Mehdi, uno degli uomini più ambiti del luogo. Anche Mehdi ha dovuto sottostare al volere della sua famiglia, inarticolate accontentando la madre Zeliha che lo vuole a tutti i costi sposato con Zeynep. Quest’ultima, dopo aver subito pressioni su pressioni, crede che Mehdi potrebbe essere la chiave per capire il suo destino e accetta di sposarlo in una tipica cerimonia di nozze, mostrandosi tuttavia poco entusiasta e molto preoccupata.

Anticipazioni Turche My Home My Destiny: Mehdi affronta Faruk

Prima di tornare nel quartiere dal quale è scappata da bambina, affidata alle cure di Nermin e Ekrem per allontanarla dal padre ubriacone e violento, Zeynep ha chiuso in fretta e furia la relazione con il fidanzato Faruk, il quale a sua volta avrebbe voluto presto sposarla. Dopo aver detto sì a Mehdi, presa dallo sconforto nel constatare che anche lui è un uomo che per chiarire la sua posizione ricorre alla violenza, Zeynep si rifugia in casa e qui incontra Faruk, scioccato nel vederla in abiti da sposa e triste all’idea che non abbia voluto sposarlo rifilandogli quella che sembra una patetica scusa, ovvero essere libera di fare l’avvocato. Perché altrimenti avrebbe dovuto sposare un uomo che neppure conosce? Mehdi irrompe in casa in cerca di Zeynep e vedendola con Faruk perde la testa, colpendolo violentemente. Quello che sembra un intricato triangolo pieno di sospesi, in realtà, si rivelerà essere un quadrilatero pericolosissimo nelle nuove puntate di My Home My Destiny.

Scopriamo insieme le Anticipazioni. My Home My Destiny: chi è Benal, l’amante di Mehdi

Prima di accettare di convolare a nozze con Zeynep, invaghito all’istante della ragazza e su invito della apre Zeliha, Mehdi ha intrattenuto una relazione segreta con Benal. Lei, giovane vedova del quartiere, sperava di vedersi un giorno al fianco dovrà affrontare la scelta di Mehdi e non ne sarà di certo felice. Benal prova a convincere l’amante a non lasciarla e a non sposare Zeynep ma Mehdi ormai ha deciso e sembra non ci sarà nulla da fare a riguardo. La gelosia porterà Benal a vendicarsi sulla Gosku? Certamente per lei potrebbe essere uno shock scoprire la verità sulla donna che le abita alla porta accanto!

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.40.