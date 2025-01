My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 5 al 10 gennaio 2025: Zeynep in pericolo, arriva la misteriosa Nesrin!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della seconda stagione di My Home My Destiny in onda dal 5 al 10 gennaio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

My Home My Destiny Anticipazioni puntata dopo puntata dal 5 al 10 gennaio 2025

Puntata in onda domenica 5 gennaio 2025

Zeynep sta ancora provando a riprendersi dallo shock e dal dolore per la tragica e violenta dipartita di Mehdi. Intanto, però, fa la conoscenza di una persona che sembra aiutarla a rimettersi in piedi: si tratta della bella Nesrin. Le due hanno un feeling speciale. Tuttavia, Zeynep non sa che Nesrin non è chi dice di essere: quest'ultima, in verità, si chiama Gulbin, ed è sua sorella. Gulbin se ne andò via di casa quando lei era piccola, e da allora Zeynep non l'ha mai più rivista. Nonostante la ragazza si mostri gentile con l'avvocato, in realtà sta architettando un piano di vendetta con Ekrem e Meltem. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 5 gennaio 2025.

Puntata in onda lunedì 6 gennaio 2025

La Soap non va in onda.

Puntata in onda martedì 7 gennaio 2025

Nermin, Sakine, Sultan, Nuh ed Ali Riza stanno ancora cercando il locale perfetto: il loro obiettivo è quello di aprire un ristorante esclusivo e ricercato. Nel mentre, lo zio di Baris e Savas continua a fare una corte spietata alla madre di Emine, mettendola in imbarazzo davanti a tutti. Poco dopo, arriva un agente immobiliare, vecchio amico di Ali Riza, che li porta a vedere diversi locali affinché possano trovare proprio ciò che cercano. Intanto, Zeynep riceve la visita di Nesrin a casa sua. Quest'ultima ammette di essere passata per conoscere le sue madri, che, però, al momento non sono presenti. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 7 gennaio 2025.

Puntata in onda mercoledì 8 gennaio 2025

Zeynep e Nesrin continuano a chiacchierare. Le due sembrano essere diventate grandi amiche, tanto che la prima confida all'altra di avere un grande problema: Nermin vorrebbe metterla a capo dell'azienda, la Lotus Group; benché ne sia lusingata, il suo sogno è sempre stato un altro, ossia diventare un avvocato di successo. D'altra parte, lo stesso Baris la incoraggia ad accettare la proposta della madre adottiva, forse perché non crede abbastanza nelle sue capacità da avvocato. Nesrin spinge Zeynep a seguire il consiglio del futuro marito, e magari chiedere aiuto ad una persona esterna che potrebbe darle una mano. A questo punto, la giovane le suggerisce qualcuno, il fratello, Tarik, il quale ha lavorato per anni in Germania curando proprio l'amministrazione di un'azienda tessile. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny dell'8 gennaio 2025.

Puntata in onda giovedì 9 gennaio 2025

Nesrin sta organizzando un incontro tra Zeynep e suo fratello Tarik. Quest'ultimo, però, dice alla sorella che potrà vederle soltanto per una cena veloce in centro, perché è molto occupato al momento. Allora Nesrin suggerisce all'avvocato di chiamare Nermin per chiederle di partecipare all'incontro. Nel mentre, la donna sta continuando a girare per locali, alla ricerca del posto perfetto per il loro ristorante; l'impresa, tuttavia, non è così semplice. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 9 gennaio 2025.

Puntata in onda venerdì 10 gennaio 2025

Cemile e Benal stanno per avere un duro faccia a faccia. Mentre le due bevono il caffè, la seconda annuncia alla prima che, quando è stata a Duzce, ha incontrato la sua vecchia caposala, la quale le ha trovato un lavoro in un ottimo ospedale. Cemile si mostra subito contraria a questa idea, sottolineando che lei non ha tempo per lavorare, visto che deve occuparsi della piccola Mujgan. Benal, tuttavia, è determinata ad accettare l'offerta. La rossa è distrutta al pensiero che non potrà più vivere insieme alla nipotina, tutto ciò che le resta della sua famiglia, ora che anche Mehdi è morto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 10 gennaio 2025.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.50.