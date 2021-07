Mr Wrong, Anticipazioni turche: tra Cansu e Levent finisce in tragedia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle puntate di Mr Wrong, presto in onda su Canale5, rivelano il destino di Cansu e Levent.

Giungono incredibili Anticipazioni dalla Turchia, che riguardano il destino di Cansu e Levent nelle ultime puntate di Mr Wrong. Dopo diverse peripezie amorose, le coppia ha deciso di convolare a nozze, con la benedizione della figlia del dottore, la piccolo Zeynep. Sarà proprio lei, tuttavia, la causa indiretta di un brusco allontanamento tra i due, che porterà la Akman a prendere una decisione definitiva su questo rapporto. Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate della Soap turca con Can Yaman e Ozge Gurel.

Anticipazioni Mr Wrong: Zeynep fa saltare le nozze di Levent e Cansu!

Scopriamo le Anticipazioni turche delle nuove puntate di Mr Wrong, presto in onda in prima serata su Canale5, che vedranno Cansu e Levent pronti a prendere una decisione drastica. Dopo diverse peripezie, allontanamenti bruschi e dolci confessioni d’amore, Levent ha deciso di chiedere la mano della Akman, rassicurato anche dalla figlia Zeynep. La giovane, infatti, ha accettato Cansu nella sua vita e non sembra più nutrire alcun rancore nei confronti della nuova fidanzata del padre. Prima delle nozze, tuttavia, Zeynep parla dell’evento con una sua cara amica, che la informa che dopo le nozze potrebbe non esserci un lieto fine per lei. Il padre della bambina, infatti, si è risposato e ora la spedirà in collegio per far spazio al nuovo figlio. Zeynep è terrorizzata da questo racconto, e decide di fuggire via poco prima delle nozze del padre.

Mr Wrong Anticipazioni: Cansu lascia per sempre Levent

Fortunatamente, Zeynep viene ritrovata sana e salva. La bambina è terrorizzata e Levent capisce che, fino a quando sua figlia non avrà accettato completamente il cambiamento al quale il padre vorrebbe sottoporla, le nozze rappresenterebbero per lei un motivo di turbamento. Il dottore, dunque, chiede a Cansu di tornare a convivere senza legarsi ufficialmente, fino a quando la figlia non sarà pronta. Fuori di sé dalla rabbia, la Akman preparerà in fretta e furia le valige, accusando Levent di averla sempre ingannata e di non essere in grado di prendere una decisione sul loro rapporto. Cansu lascerà così il Paese, concedendosi un lungo viaggio, e non tornerà a salutare l’amata cugina Ezgi neppure durante il gran Finale.

Scopriamo le Anticipazioni di Mr Wrong, in onda tutti i martedì alle 21.30 su Canale5.