Mr Wrong Anticipazioni dal 14 al 18 giugno 2021: Ezgi è indecisa! Ozgur o Serdar?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Mr Wrong - Lezioni d'amore in onda dal 14 al 18 giugno 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni della soap turca, Mr Wrong - Lezioni d'amore, per le Puntate in onda dal 14 al 18 giugno 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Mr Wrong - Lezioni d'amore, in onda dalle 14.45 alle 15.30.

Anticipazioni di Mr Wrong per la settimana dal 14 al 18 giugno 2021

Puntata in onda Lunedì 14 giugno 2021

Dati per dispersi, Ezgi e di Ozgur vengono cercati dalla polizia e dalle rispettive famiglie ed amici. Ma i due riescono a fuggire, e i narcotrafficanti vengono arrestati.

Puntata Serale in onda lunedì 14 giugno 2021

Ozgur ed Ezgi sono salvi ma ora dovranno affrontare le nozze di Ebru alla presenza delle rispettive famiglie e degli amici. La Inal racconta a Cansu e Deniz la verità sul patto con l'Atasoy, chiedendo loro di aiutarla a distogliere l'attenzione della madre Nevin. Alla cerimonia, tuttavia, si presenta anche Serdar invitato dallo sposo, insieme alla sorella Yesim.

Puntata in onda Martedì 15 giugno 2021

Gizem manifesta a Emre le sue mire di potere all'interno del ristorante e tutta l'invidia per "l'usurpatrice" Ezgi.

Puntata in onda Mercoledì 16 giugno 2021

Ezgi e Ozgur sono tornati da Gucek e si salutano sul pianerottolo. L'indomani i due si presentano al lavoro insieme, scatenando la gelosia di Gizem.

Puntata in onda Giovedì 17 giugno 2021

Ezgi, che era tentata di rinunciare alla cena con Serdar, si convince ad andare all'appuntamento chiedendo a Ozgur di uscire prima.

Puntata in onda Venerdì 19 giugno 2021

Sevim, la madre di Ozgur, organizza un incontro al buio per suo figlio mentre Nevin, la mamma di Ezgi, si reca inaspettatamente a casa della ragazza per farle una sorpresa. La ragazza è così costretta a rinunciare all'appuntamento con Serdar e a passare la serata con sua madre. Ozgur, convinto che Ezgi sia uscita col dottore, si fa prendere dalla gelosia e invita Yesim da lui, ignaro che l'Inal e la signora Nevin siano a portata d'orecchie...

Mr Wrong - Lezioni d'amore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 14.45.