Mehdi di My Home My Destiny è il protagonista di Only You, in onda il 22 agosto 2025 su Canale5

Ibrahim Çelikkol, Mehdi di My Home My Destiny, torna oggi su Canale5 con Only You. Scopriamo insieme la trama del film TV in onda in prima serata.

Agosto 2025 si avvia alla conclusione ma a farci compagnia nelle serate di Canale5, ci sono sempre le storie d’amore turche. Stasera, venerdì 22 agosto 2025, è il turno di Only you, in onda alle ore 21.20. Protagonista di questa intensa vicenda amorosa è İbrahim Çelikkol, il Mehdi di My Home My Destiny. Scopriamo insieme la trama e qualche curiosità sull’appuntamento di oggi.

Only You e le altre storie d’amore turche, è un vero trionfo su Canale5

Lo abbiamo detto in altri nostri articoli e lo ribadiamo: le storie made in Turkey, che siano dizi o film, hanno conquistato l’estate italiana 2025. Mediaset ha puntato tantissimo su una programmazione ricca di avventure amorose turche e questo non solo nel daytime, dove sono arrivate Io sono Farah e la Forza di Una Donna ma anche If you Love, già disponibile da tempo e completa su Mediaset Infinity, ma anche nelle prime serate. I pomeriggi di Canale5 sono ricchissimi ma lo sono anche i prime time così come i weekend, dove a farci compagnia è il dramma di Ela, protagonista di Innocence.

Come abbiamo detto anche le prime serate sono ricche di storie d’amore ambientate in Turchia e oggi arriva Only You, il cui titolo originale è Sadece Sen. Il film è del 2014 e il suo protagonista è İbrahim Çelikkol, già conosciuto dal pubblico di Canale5 grazie al ruolo di Mehdi in My Home My Destiny. Questa Soap si è conclusa il 23 marzo 2025 con un’ultima puntata molto intesa ma anche con un destino piuttosto infausto per il personaggio interpretato da Çelikkol. Mehdi non ha potuto infatti accompagnare la sua Zeynep per tutta la vita e la giovane ha realizzato il suo grande sogno accanto a un altro uomo. In Only you le cose andranno un po’ diversamente per l’attore?

Only You: la trama del film in onda oggi, 22 agosto 2025, su Canale5

Only you avrà un finale più positivo per il personaggio interpretato da Çelikkol? Scopriamolo insieme leggendo la trama:

Hazal è una giovane e bellissima donna, rimasta cieca a causa di un incidente. La sua vita si intreccia con quella di Ali, un ex pugile con un tremendo passato alle spalle. Tra loro nasce subito un sentimento molto forte, che presto si trasforma in amore. Ali decide di sfidare ogni cosa per prendersi cura della sua amata e per permetterle un’esistenza senza pericoli e problemi ma i fantasmi che cerca di allontanare da tempo, tornano a bussare alla sua porta e lo portano a fare delle scelte importanti… che lo allontaneranno da Hazal. Ma nonostante tutte le decisioni sbagliate, il loro legame sarà più forte e li farà ritrovare all’improvviso come si sono incontrati la prima volta.

Only You va in onda in prima serata su Canale5