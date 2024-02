Masterchef, una cucina sostenibile: tutte le Anticipazioni sulla Puntata di Stasera

Anticipazioni TV

Masterchef Italia conferma ancora di più in questa tredicesima edizione la sua vocazione Green. Stasera da non perdere un appuntamento molto attento alla cucina sostenibile. Ecco tutte le anticipazioni.

Una cucina più verde è possibile. E non parliamo (solo) di maggiore attenzione alle verdure e un minore e più attento consumo di carne, ma di un rispetto per il nostro pianeta e le sue risorse, che sono sempre più in pericolo e da rispettare e preservare. A Masterchef Italia si agisce in questa direzione da anni, in particolare in questa tredicesima edizione, in cui parte un inedito viaggio green attraverso le nuove frontiere della sostenibilità in cucina: si parla di futuro della gastronomia, il focus è sui nuovi scenari di tutela degli ecosistemi naturali.

Negli episodi di stasera, giovedì 8 febbraio, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accoglieranno, nell’ultimo Skill Test della stagione dedicato a una cucina che si prende cura del territorio valorizzandone gli ingredienti, due esempi eccellenti di sostenibilità, entrambi detentori di una stella Michelin e una stella verde Michelin: la chef Chiara Pavan del ristorante Venissa, sull’isola di Mazzorbo a Venezia, che farà immergere i concorrenti nella laguna veneta raccontando la sua idea di cucina ambientale che da un lato si prende cura dell’ambiente e dall’altro lo descrive; e lo chef Riccardo Gaspari, del Sanbrite a Cortina d’Ampezzo, che porterà tra i fornelli i profumi della montagna e il sapere della cucina rigenerativa, capace di impiegare anche gli scarti e dare valore a ingredienti tipici del bosco molto specifici (come il pino mugo) o apparentemente semplici (come il sedano rapa).

Rimasti in 8, i cuochi amatoriali dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy vedono l’obiettivo finale sempre più vicino. Stasera per loro si aprirà con una scintillante Golden Mystery Box che porterà con sé una dinamica a sorpresa e ingredienti green a dir poco “alternativi”; a seguire un nuovo Invention Test che stavolta farà stimolare la creatività degli aspiranti chef a partire da un ingrediente sostenibile e ricco di proprietà benefiche per l’organismo, anche se spesso sottovalutato: l’aglio.

Ultimi appuntamenti anche con MasterChef Magazine, tutti i giorni, alle 19:35, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW. Nelle puntate di questa settimana, tra gli altri, ci sarà ospite la chef Cristina Bowerman, 1 stella Michelin e 3 Forchette Gambero Rosso al suo ristorante Glass Hostaria di Roma, che partecipa in veste ufficiale di ambasciatore dell’organizzazione Komen Italia parlando di una cucina adatta a persone che si stanno sottoponendo a cure particolari (come quelle chemioterapiche), una cucina sana che mantiene però il gusto; con lei cucinerà Hue, amatissima concorrente della scorsa stagione. Sempre dalla Masterclass di un anno fa torneranno anche Leonardo Colavito e il vincitore Edoardo Franco; spazio poi a Kateryna Gryniukh, finalista della settima edizione; Bruno Barbieri salirà in cattedra per interrogare Alida, indimenticabile concorrente della quinta Masterclass. Protagonisti, infine, di una delle puntate saranno anche Kassandra e Niccolò, in gara quest’anno, che cucineranno un piatto con gli ingredienti avanzati dall'ultima prova.