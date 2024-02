Masterchef: Tutte le Anticipazioni sulla Puntata cruciale di Stasera

Anticipazioni TV

Ultime battute ormai nella cucina di Masterchef Italia dove sono rimasti in cinque. Tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera con un'esterna piena di stelle e spine lungo il mare.

Sono rimasti in pochi, basta una mano aperta. Sono cinque i cuochi amatoriali in gara a Masterchef Italia: sono Antonio, Eleonora, Michela, Niccolò e Sara. Mancano pochissime prove al traguardo finale, che ormai si intravede sempre più nitidamente all’orizzonte, ma prima di giungere alla tanto agognata meta sul loro percorso ci sono ancora sfide e imprevisti, sempre dietro l’angolo. In particolare, le ultime prove studiate dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - negli episodi di stasera giovedì 22 febbraio, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand - sono le più complicate e allo stesso emozionanti, a comporre una serata che per loro sarà indimenticabile.

I cinque cuochi amatoriali impegnati nel penultimo round del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy sono:

Antonio, nato 28 anni fa a Palermo e residente a Monaco di Baviera, schietto e concreto, porta avanti il sogno di tornare nella sua Sicilia per aprire un ristorante e garantire un futuro alla moglie e alla loro bambina, nata pochi mesi fa;

Eleonora, 27enne di Livorno che oggi lavora come cameriera a Firenze, estrosa e fuori dagli schemi, ha colpito tutti per la sua originalità e capacità di vedere oltre ai semplici ingredienti tanto da spostare i propri limiti sempre un po’ più in là;

Michela, personal trainer 45enne che vive ad Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano) con il marito e tre figli, una donna determinata che in Masterclass ha mostrato un carattere forte sotto il quale c’erano nascoste tante sfumature;

Niccolò, nato in Germania 26 anni fa e oggi residente a Ravenna, è un neolaureato in Medicina con 110 e lode ma si è appassionato alla cucina proprio durante gli studi da fuorisede a Bologna, che ha lasciato il segno per la simpatia e la battuta sempre pronta;

Sara, laureata e impiegata 24enne di Montalto Pavese (Pavia), ragazza sensibile e amante dei dolci, che in Masterclass non si è mai risparmiata, lavorando sempre a testa bassa e con grande passione, mostrando e superando anche le sue insicurezze.

Come detto, gli episodi di stasera 22 febbraio – dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go – saranno per i cuochi amatoriali davvero indimenticabili. Per la prima volta, infatti, si apriranno per loro le porte della cucina di un ristorante tre stelle Michelin: gli aspiranti chef potranno infatti cucinare ai fornelli dello straordinario ristorante Uliassi, dello chef Mauro Uliassi, a Senigallia (Ancona), per quella che è la prova in esterna più impegnativa ed emozionante, il primo vero traguardo della stagione.

Un altro grande ospite sarà protagonista di un Invention Test dedicato agli ingredienti multietnici: in Masterclass arriverà lo chef 31enne Mory Sacko, 1 stella Michelin al ristorante parigino “MoSuke”, da molti considerato astro nascente della cucina francese nonché volto televisivo in Francia.

Inoltre, la serata si aprirà con una Mystery Box “musicale” e si chiuderà con un Pressure Test davvero imprevedibile, che determinerà la formazione che ritroveremo tra una settimana, giovedì 29 sempre su Sky e NOW, ai nastri di partenza dell’attesissima serata finale di questa edizione. Quali saranno gli aspiranti chef a proseguire il proprio sogno e che riusciranno ad arrivare all’ultimo centimetro prima dello scettro?