Mare Fuori 5, stasera su Rai 2 la seconda puntata: all'IPM la tensione sale e Rosa Ricci sogna in grande

Questa sera su Rai 2, in prima serata, va in onda la seconda puntata della quinta stagione di Mare Fuori, con nuovi personaggi e l’eterna lotta fra bene e male. Ecco le anticipazioni.

Questa sera, in prima serata su Rai 2, torna la quinta stagione di Mare Fuori, la celeberrima serie tv ambientata nell'Istituto Penitenziario Minorile di Napoli e ideata da Cristiana Farina. Oggi andranno in onda gli episodi 6 e 7, diretti, come la restante parte dell'attuale stagione, da Ludovico Di Martino, che ha preso il testimone da Ivan Silvestrini. Con il cambio di regia sono arrivati nuovi personaggi, a cominciare dallo scaltro Simone e dai ragazzacci del nord Samuele e Federico. Passando alle ragazze, ci sono le amiche per la pelle Marta e Sonia, la sorella di Angelo (di nome Irene) e Lorenza, che non è una detenuta ma si sente comunque imprigionata nell'IPM. Tra le vecchie guardie troviamo Cardio Trap, Pino, Micciarella, Cucciolo, Milos, Mimmo, Dobermann, Rosa Ricci, Silvia, Carmela, Alina e Teresa.

La quinta stagione di Mare Fuori è particolarmente dark ed è incentrata sulla lotta fra bene e male. Tutto, o quasi tutto, ruota intorno a Rosa Ricci, che ha scelto di non sposare Carmine e di non cominciare una nuova vita con lui e Futura.

Mare Fuori 5: dove eravamo rimasti?

La notizia del mancato matrimonio di Rosa e Carmine ha fatto il giro dell'IPM e la più dispiaciuta è la direttrice Sofia Durante, che aveva costruito un bellissimo rapporto con la ragazza. Nel frattempo siamo venuti a sapere che il povero Edoardo Conte è stato ucciso da Milos, che conosce il nascondiglio del tesoro dei Ricci. Rosa ha dato la brutta notizia a Carmela e le due hanno stretto un'alleanza, promettendosi di esserci sempre l'una per l'altra. All'IPM sono arrivati 3 nuovi ragazzi: Samuele e Federico, che, come abbiamo già detto, vengono dal nord, e il napoletano Simone. Teresa, non sapendo cosa è accaduto a Edoardo, è andata da Carmela chiedendole dove si trova il padre del bambino che aspetta, mentre Mimmo ha fatto una scelta importante. Milos ha tentato invano di riconquistare Cucciolo e Angelo ha continuato a fingere di non ricordarsi di Silvia, ingiustamente accusata dell'omicidio dell’avvocato dei Ricci nonché suo amante. Infine hanno fatto la loro comparsa in carcere due ragazze dall'aria particolarmente tosta: Marta e Sonia. Passando agli adulti, Beppe ha continuato a essere geloso di Sofia e Il Comandante è rimasto incuriosito da una donna che dipinge.

Mare Fuori 5: Anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata della quinta stagione di Mare Fuori è composta da due episodi: I rischi della fiducia e Non è colpa tua.

I rischi della fiducia

Carmela aiuta Rosa a far crescere il clan dei Ricci spaventando Donna Wanda, che è chiusa in carcere ma può contare su Simone e su sua zia che le fanno avere delle informazioni sui suoi rivali. Mentre Samuele e Federico continuano a far entrare droga nell'IPM, arriva Tommaso, un ragazzo di buona famiglia che detesta tutti i detenuti. Nel frattempo Lino cerca di stare vicino a Silvia.

Non è colpa tua

Nel quarto episodio di Mare Fuori 5, veniamo a scoprire cosa è accaduto a Tommaso e perché si trova in carcere. Cardio Trap dà un bacio ad Alina, che però resta perplessa. Fuori dall'IPM Carmela fa fatica a gestire il clan dei Ricci, mentre Donna Wanda ha capito benissimo il gioco della ragazza e di Rosa Ricci. Il comandante fa una proposta a Micciarella per il suo futuro, mentre Simone cerca di sfruttare a suo vantaggio una rissa fra detenuti.

