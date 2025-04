Mare Fuori 5: Intervista a Giuseppe Pirozzi alias Micciarella: "Mare Fuori è speranza e non si deve mai smettere di sognare!"

Anticipazioni TV

Giuseppe Pirozzi, Micciarella in Mare Fuori 5, si racconta in questa nostra intervista e ci rivela qualcosa in più su di sé e sul suo personaggio, protagonista della Fiction in onda su Rai2.

Mare Fuori 5 si sta avviando alla conclusione. Su Rai2 mancano solo due puntate al finale di questa stagione ricca di colpi di scena e di cambiamenti ma anche rappresentata dal coraggio che alcuni dei suoi protagonisti hanno saputo e voluto dimostrare.

In questa quinta stagione stiamo assistendo a dei cambiamenti a volte annunciati e a volte completamente inaspettati. Micciarella rappresenta entrambe queste strade. Il suo personaggio è arrivato nella Fiction come un vero e proprio terremoto anzi un elemento di fastidio ma ha conquistato un posto d’onore nel cuore dei fan, che hanno piano piano tifato per la sua redenzione e desiderato che il più giovane dei fratelli Di Meo finalmente trovasse la sua strada e magari anche quel coraggio di cui abbiamo parlato prima, in grado di dargli la spinta a rivelare quel segreto che lo sta distruggendo e salvando nello stesso tempo.

Per interpretare un tornado come Micciarella e per raccontarlo in tutte le infinite sfaccettature della sua natura, ci vuole grande talento e Giuseppe Pirozzi ha dimostrato di averlo. Il giovane artista, che abbiamo avuto il piacere di intervistare, si conferma una grande speranza per il futuro della nostra televisione e del nostro cinema.

Il ruolo di Micciarella – arrivato nel 2023 - non è la prima sua fatica; Pirozzi ha già dimostrato – prima di Mare Fuori – le sue capacità artistiche in altri ruoli e in altri lavori. Figlio dell’attore teatrale Vincenzo Pirozzi, si approccia al mondo della recitazione sin da piccolissimo. Appare per la prima volta e sul grande schermo, a solo tre anni in un piccolo ruolo in Benvenuti al Nord. La passione per la recitazione continua e lo porta nel 2019 a ottenere delle parti minori in Pinocchio di Matteo Garrone, Martin Eden e nella serie Il Commissario Riccardi.

È il 2021 quando ottiene la sua prima parte importante, un po’ un preludio di quella che lo porterà a essere conosciuto. Gli viene assegnato il ruolo di Ciro, il giovane co-protagonista de Il bambino nascosto, al fianco di Silvio Orlando. Dopo questa esperienza continua a lavorare per il cinema in film come Fino a essere felici e Piano Piano nel ruolo di Peppino, che gli vale il premio RB Casting – Miglior Giovane Interprete Italiano consegnato durante l'edizione del 2022 del festival cinematografico Alice nella città. Parallelamente fa il suo debutto in teatro con Viviani per strada, opera diretta da Nello Mascia. Nel 2023 partecipa al film Nata per te.

Giuseppe Pirozzi approda in Mare Fuori nel 2023, nella terza stagione della serie, nel ruolo di Micciarella e come abbiamo detto prima, il suo personaggio porta grande scompiglio all’interno dell’IPM. Il suo comportamento, sempre fuori dalle righe e sempre pronto a combinarne una delle sue, ce lo ha reso parzialmente antipatico e dobbiamo riconoscere a Pirozzi di essere riuscito, con la sua immensa bravura, a scatenare dei sentimenti contrastanti verso il suo Raffaele ma anche a farli durare e cambiare nel tempo. Chi di noi, ora, non ha cambiato idea – almeno in parte su di lui? Di certo non cambieremo la nostra opinione sul suo interprete e visto la sua giovane età non possiamo che aspettarci grandi cose nel suo futuro artistico. Intanto siamo contenti di averlo intervistato e lo ringraziamo per averci raccontanto qualcosa in più su di lui e su quel tornado che è Raffaele Di Meo. Ecco cosa ci ha rivelato:

Chi è Giuseppe?

Ma Giuseppe è un ragazzo normalissimo, di 17 anni, a cui piace fare l'attore e cerca di portare avanti questo sogno che ha da quando era bambino. Giuseppe è anche un ragazzo che si diverte, si gode la vita.

Come descriveresti o definiresti Micciarella?

Micciarella è un fuoco, è irrequieto e crea scompiglio; penso che ci siano pochi personaggi che creano scompiglio come fa lui. È un ragazzo arrabbiato con la vita, che cerca in tutti i modi di ritrovare se stesso e di andare avanti in modo pulito per diventare una persona con dei principi.

C'è un aggettivo con il quale definiresti il suo percorso di Micciarella in Mare Fuori 5?

Coraggioso. In questa stagione il suo percorso è stato pieno di coraggio. Sì è il miglior aggettivo da usare per Mare Fuori 5.

Dobbiamo aspettarci qualcosa in futuro da lui?

Da Micciarella bisogna sempre aspettarsi tutto, è sempre pieno di sorprese. Da lui ci si deve aspettare tante cose!

Torniamo a te invece, non è la prima volta che ti trovi ad interpretare un ragazzo “fuorilegge” che deve affrontare delle prove dure nella vita. Quanto è importante raccontare queste storie per te e che importanza ha per te il racconto di Mare Fuori?

Per me parlare di storie del genere è fondamentale, perché sono storie che raccontano la verità; sono cose che succedono anche nella vita vera. Mi piace raccontarle perché credo che siano un messaggio per tutti i ragazzi giovani come me, che devono andare verso la strada giusta e non perdersi. Sono giovani, la vita va a goduta, non vanno fatte cose sbagliate, non vanno fatte scelte premature. Il racconto di Mare Fuori ha tantissima importanza e il motivo è simile. Mare Fuori è speranza e mi piace dare alla gente un messaggio di speranza.

C'è un ruolo che tu vorresti interpretare?

Sono diversi i ruoli che mi piacerebbe interpretare. In questo momento ti dico - e mi attengo alla realtà - mi piacerebbe avere il ruolo di un ragazzo con disabilità intellettiva. Impegnativo ma mi piacerebbe molto.

Come ti vedi nel futuro?

Spero di continuare a fare quello che mi piace e non smettere mai di fare questo.

C'è un messaggio che vorresti dare ai nostri lettori?

Sognate sempre! Non bisogna mai smettete di credere nei propri sogni. Questo è un messaggio semplice ma secondo me importantissimo.

