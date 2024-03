Mare Fuori 4, stasera su Rai 2 la quarta puntata: proposte di matrimonio, fiamme e un'opportunità per Edoardo

Anticipazioni TV

Questa sera, sui Rai 2, va in onda la quarta puntata della quarta stagione di Mare Fuori, la serie con Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Carmine Recano e Lucrezia Guidone. Vi anticipiamo cosa accadrà negli episodi Il prezzo del cambiamento e Morire insieme.

Finalmente è arrivato il mercoledì, che per i fan di Mare Fuori è il giorno in cui è possibile vedere in chiaro, su Rai 2 in prima serata, la quarta stagione della celeberrima e amatissima serie, di cui sono già andate in onda le prime tre puntate. Se la stagione precedente parlava soprattutto d'amore, questa si concentra sulle scelte di vita che i ragazzi dell'IPM di Napoli sono portati a fare. Da una parte c'è un'esistenza onesta, dall'altra la criminalità. I 14 episodi diretti da Ivan Silvestrini ci parlano anche di un conflitto fra i giovani detenuti e gli adulti, siano essi guardie, genitori ofratelli grandi.

Gli interpreti di Mare Fuori 4 li conosciamo bene. Sono Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Giacomo Giorgio, Domenico Cuomo, Artem, Clotilde Esposito, Kyshan Wilson, Francesco Panarella, PIa Lanciotti, Giuseppe Pirozzi, Clara Soccini e Vincenzo Ferrara, per fare soltanto alcuni nomi.

Mare Fuori 4: dove eravamo rimasti?

Mentre Carmine ha aggredito Cucciolo perché pensava che il ragazzo avesse una storia con Rosa, Massimo è andato nella chiesa dove prega Donna Wanda e le ha detto di sapere che è stata lei a ordinare lo stupro di Consuelo. La donna ha negato e, poco dopo, ha fatto uccidere gli uomini che si sono macchiati di tanta infamia. Il gesto di Pino, che si è seduto in mezzo alla Tangenziale di Napoli per protestare contro la violenza sugli animali, ha colpito positivamente l'opinione pubblica, e il ragazzo è stato chiamato a lavorare in un bellissimo canile. Mentre era al ristorante con Alfredo, Silvia si è trovata davanti la moglie dell'avvocato ed è andata via stizzita e addolorata. Ha incontrato poi un ragazzo di nome Gennaro e ha passato la notte con lui. Alfredo, dal canto suo, si è imbattuto in Micciarella, che, per fedeltà a Edoardo, gli ha sparato togliendogli la vita. Cardiotrap e Giulia sono andati nello studio di registrazione di Tony e Giulia ha appiccato il fuoco.

Mare Fuori 4: anticipazioni della quarta puntata

La quarta puntata di Mare fuori 4 si divide in due episodi: Il prezzo del cambiamento e Morire insieme

Il prezzo del cambiamento

Grazie all'intervento della ragazza misteriosa che non parla, tanto Cardiotrap quanto Giulia alias Crazy J si salvano dall'incendio provocato da quest'ultima al fine di bruciare il contratto che la legava a Tony. Dando fuoco allo studio di registrazione, Giulia si è preclusa l’opportunità di avere una vita fuori dal carcere, e siccome ha ormai compiuto 18 anni, le comunicano che verrà trasferita a San Vittore. Cardiotrap apprende che la ragazza misteriosa si chiama Alina, mentre Carmine viene a sapere dalla direttrice che presto lui e Futura verranno inseriti in un programma di protezione, e che quindi lasceranno presto il carcere. Nel frattempo Cucciolo non ce la fa più a nascondere la propria omosessualità, ma Milos preferisce che il compagno, che punta a diventare un boss della camorra, non dica nulla. Carmine non vorrebbe andarsene dall’IPM, perché ciò significherebbe non vedere più Rosa Ricci, così la ferma, le mette in mano un coltello dicendole: "Uccidimi!" e poi le chiede di sposarlo. Edoardo va a cena dai genitori di Teresa, che lo trattano con freddezza, e quando il ragazzo resta solo con il padre della ragazza, l'uomo gli dice che dovrà rigare dritto. Infine Consuelo, che ha accompagnato Massimo al lavoro, riconosce la voce di Mimmo, che era presente durante lo stupro.

Morire insieme

Alina racconta a Cardiotrap che vorrebbe tanto trovare il fratello, con cui condivideva l'orfanotrofio, solo che il bambino è stato adottato e lei ne sente fortemente la mancanza. Edoardo comincia a lavorare nell'azienda del papà di Teresa, ma gli affidano solo incarichi noiosi. Inoltre il ragazzo non ha ancora abbandonato l'idea di impadronirsi del patrimonio dei Ricci. Pino, nel frattempo, ha trovato un basso dove intende andare a vivere con Kubra quando la ragazza uscirà e comincia quindi a ristrutturarlo. Un giorno scompare dall'IPM la pistola di Massimo: a prenderla è stato suo figlio Pietro, ma il Comandante è convinto che la colpa sia di uno dei detenuti. Rosa Ricci è incerta se dire di sì a Carmine e prega Sofia di accompagnarla presso il mausoleo dei Ricci. La direttrice acconsente e racconta alla ragazza della morte dell'amata sorella. Fra lei e Rosa si crea un forte legame.

