Mare Fuori 3: Stasera su Rai2 l'Ultima Puntata della Nuova Stagione della Fiction

Anticipazioni TV

Stasera ultimo appuntamento con Mare Fuori 3. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei due episodi della puntata finale in onda oggi su Rai2.

Stasera, mercoledì 22 marzo 2023, ultimo appuntamento su Rai2 con Mare Fuori 3. La terza stagione della Fiction Rai, già disponibile su RaiPlay, va in onda in chiaro alle 21.20. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei due episodi della puntata finale in onda oggi.

Mare Fuori 3: ecco cosa è successo nella Quinta Puntata

Nella quinta puntata di Mare Fuori 3, Filippo è tornato in carcere e il suo ritorno ha aiutato tantissimo Gianni a riprendersi dalla partenza di Gemma. Cardiotrap è riuscito a finire la sua canzone, peccato però che Giulia e Valentina abbiano deciso di rubargli il pezzo, facendolo passare per un singolo di Crazy J. Cucciolo e Milos si sono avvicinati moltissimo e hanno condiviso il loro più grande segreto: l’omosessualità. A casa di Liz, Edoardo ha ricevuto le cure necessarie. Il ragazzo si sente tradito; Don Salvatore, che lui considerava un padre, gli ha voltato le spalle. Liz ha chiesto al giovane di lasciare la sua dimora, dopo che si sarà ripreso ed ha mentito spudoratamente a Massimo, nonostante il Capitano abbia capito che la sua amica sta aiutando il Conte. In carcere, Filippo, Pino e Cardiotrap, con la complicità di Silvia, hanno cercato di aiutare l’amore tra Carmine e Rosa. Pino e Kubra hanno fatto pace ma la ragazza ha chiesto al suo fidanzato di fidarsi di lei e di evitare gli scatti violenti di gelosia. Mimmo ha confessato ai genitori di Gaetano di aver ucciso Pirucchio ma ha anche raccontato loro dell’estremo sacrificio del loro figlio, deciso a proteggerli e a non deluderli a costo della sua stessa vita. Silvia ha ingenuamente rivelato ad Alfredo del rapporto molto stretto tra Edoardo e Liz e l’avvocato ha così ipotizzato che il Conte potesse essersi nascosto a casa della guardia. E così gli uomini di Don Salvatore hanno trovato Edoardo e lo hanno inseguito, ferendolo gravemente, sino all’IPM, dove Massimo, accortosi di quanto stava succedendo, è uscito per strada, depistando i criminali e abbracciando il giovane carcerato, ormai privo di forze e in un bagno di sangue.

Mare Fuori 3: le Anticipazioni dell'Ultima Puntata in onda oggi su Rai2

L'ultima puntata di Mare Fuori 3 va in onda questa sera, sempre con due episodi. Ecco le Trame:

Nel primo episodio intitolato Un’Amicizia è per sempre, Edoardo è in pericolo di vita e potrebbe morire. Carmela sospetta che Don Salvatore sia il mandante del tentato omicidio di suo marito. La ragazza chiede a Rosa conferma ma la Ricci nega che suo padre possa aver voluto davvero la morte di Edoardo e accusa l’amica di essere un’ingrata. Teresa intanto si presenta in ospedale e si offre di aiutare. Grazie all’aiuto di Pino, Kubra scopre la verità su sua madre e su Beppe mentre Silvia viene scarcerata. Alfredo ha mantenuto la sua promessa.

Nel secondo episodio intitolato La Scelta, Rosa si è convinta che siano stati i Di Salvo a ferire Edoardo e deve combattere con i suoi sentimenti per Carmine. Il ragazzo riesce a passarle un biglietto in cui la invita a vedersi fuori dal carcere, durante il weekend di libera uscita. Liz viene richiamata da Sofia, pronta a punire la vigilante per quello che ha fatto. Kubra e Beppe hanno il loro confronto definitivo e la cosa va malissimo. Filippo è pronto invece per partire e per trasferirsi nel carcere di Milano mentre Cucciolo approfitta dell’assenza di Edoardo per conquistare il rispetto di Don Salvatore e dominare l’IPM, in cui arriva una misteriosa nuova ragazza. Il Conte lotta tra la vita e la morte e Teresa si offre di donargli il sangue.

Mare Fuori 3 va in onda su Rai2 alle ore 21.20.