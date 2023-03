Mare Fuori 3: Stasera su Rai2 la Quinta Puntata della Nuova Stagione della Fiction

Anticipazioni TV

Stasera nuovo appuntamento con Mare Fuori 3. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei due episodi della quinta puntata in onda oggi su Rai2.

Stasera, mercoledì 15 marzo 2023, quinto appuntamento su Rai2 con Mare Fuori 3. La terza stagione della Fiction Rai, già disponibile su RaiPlay, va in onda in chiaro alle 21.20. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei due episodi della puntata in onda oggi.

Mare Fuori 3: ecco cosa è successo nella Quarta Puntata

Nella quarta puntata di Mare Fuori 3, Sofia ha rivelato a tutti la sua vera identità e ha raccontato a Massimo e a Paola di essersi infiltrata all'Ipm per controllarli. Dopo averli accusati di aver usato dei metodi sbagliati e di non essere in grado di gestire il carcere minorile, Sofia ha ottenuto di cacciare Paola e di prendere il suo posto, come nuova direttrice. Pino ha aggredito Diego ed è finito in isolamento ma soprattutto ha fatto infuriare Kubra, che non ha per nulla gradito l'atteggiamento violento del suo fidanzato. La ragazza ha dovuto poi affrontare la brutta notizia che sua madre se n'è andata, senza lasciare alcuna traccia di sé. Tra Milos e Luigi è chiaro che ci sia un'attrazione ma i due ragazzi hanno deciso di non uscire allo scoperto. Gianni invece non è riuscito ancora a conquistare Valentina che comincia a interessarsi al talento di Giulia. Don Salvatore e Donna Wanda, dopo quanto successo a Futura – che è andata a vivere dalla nonna, dopo la partenza di Paola – hanno deciso di firmare una tregua. Dopo aver giurato di rendere Carmine e Rosa intoccabili, Wanda ha chiesto al suo rivale di liberarsi di Edoardo, che lei ritiene una minaccia. Edoardo ha sposato Carmela, nonostante sia ancora legato a Teresa, che è andato a trovare prima del matrimonio. Dopo la prima notte di nozze, il Conte – per ordine del Ricci – ha accompagnato Alfredo a un presunto incontro con i Di Salvo. Il ragazzo è però rimasto vittima di un agguato e ferito, ha trovato rifugio a casa di Liz. Dopo la brutta avventura avuta sullo yacht, Nidtza ha capito che Filippo è fin troppo cambiato e non intende fare la vita da vagabonda con lui, non più e non in questo modo. Ha così deciso di lasciarlo, costringendolo a tornare all'Ipm.

Mare Fuori 3: le Anticipazioni della Quinta Puntata in onda oggi su Rai2

La quinta puntata di Mare Fuori 3 va in onda questa sera, sempre con due episodi. Ecco le Trame:

Nel primo episodio, intitolato Le Fasi dell'Amore, Filippo viene riaccolto all'Ipm con gioia, soprattutto da Carmine, che può riabbracciare il suo migliore amico. Sofia, la nuova direttrice, vuole però trasferire Filip a Milano, la sua città natale. Il ritorno di Chiattillo, dà a Gianni l'ispirazione giusta per tornare a comporre musica e Giulia, infastidita, strappa a Valentina una promessa molto importante. Pino ha capito che Dobermann non vuole lasciare in pace Kubra e nonostante provi ancora una forte gelosia nei suoi confronti, riesce a riappacificarsi con la sua ragazza, grazie ai consigli di Carmine e Filippo. Carmine continua a essere ossessionato dal pensiero di Rosa, di cui si è innamorato. Silvia, in permesso premio, si gode la sua rinnovata sintonia con Alfredo mentre Carmela, che non sa dove sia finito Edoardo, è sempre più preoccupata. Il Conte è ancora a casa di Liz, dove viene curato e si nasconde dagli uomini di Don Salvatore. Massimo, dopo averlo cercato, inizia a intuire cosa sia davvero successo.

Nel secondo episodio, intitolato Le Regole dell'amicizia, Micciarella e Dobermann leggono la lettera che Luna ha mandato a Milos e tra i tre si scatena una lite. Cucciolo riesce a riportare la pace tra loro. Carmine soffre per l'indifferenza di Rosa e Filippo, con l'aiuto di Cardiotrap, escogita un modo per farli ravvicinare. Kubra sospetta che Beppe conoscesse sua madre ben prima che lei si presentasse all'Ipm e Pino le promette di aiutarla. Approfittando di una visita medica, si fa invitare a casa della guardia e trova una foto che ritrae lui e Latifah insieme. Giulia e Valentina sono allo studio di registrazione e l'insegnante vuole sfruttare questa occasione per convincere un suo amico discografico a strutturare CrazyJ. Ci riuscirà ma con un inganno. Don Salvatore intanto è sempre alla ricerca di Edoardo e chiede ad Alfredo per sondare il terreno all'Ipm.

Mare Fuori 3 va in onda su Rai2 alle ore 21.20.