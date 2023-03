Mare Fuori 3, Intervista a Giovanna Sannino: "Il bello di Carmela è che resta pura, sensibile e fragile nonostante tutto!"

Anticipazioni TV

Giovanna Sannino, Carmela, si è raccontata ai nostri microfoni per parlarci di lei e del suo personaggio, tra i più forti e sensibili della Fiction. Dall'amore per la recitazione, all'importanza della cultura per la vita dei giovani per impedire di cadere in schemi prestabiliti e illeciti, passando per il futuro di Carmela e di Giovanna stessa.

Affascinati anzi rapiti dalla terza stagione di Mare Fuori, siamo stati felicissimi di conoscere Giovanna Sannino, interprete di Carmela, la moglie di Edoardo Conte. Con la giovane e talentuosa attrice, abbiamo fatto una piacevolissima chiacchierata, grazie alla quale abbiamo più che mai compreso quanto impegno e quanta dedizione ci siano stati dietro alla costruzione di un personaggio così complesso come quello di Carmela, a nostro avviso – e siamo sicuri che non sia un'opinione solo nostra – tra le figure di Mare Fuori, più cresciute, più maturate e diventate sempre più affascinanti delle tre stagioni che compongono una serie, diventata un vero successo sia televisivo che dell'on demand. Tutto merito della Sannino che, nella nostra telefonata, non solo ci ha raccontato qualcosa in più della sua Carmela ma ci ha dimostrato quanto il futuro del teatro e della televisione italiana – e perché no, anche del cinema – sia affidato a giovani promettenti, colti, determinati, culturalmente affascinanti come lei. Grazie Giovanna di esserti raccontata e di averci aperto a un mondo fatto di poche apparenza e di grande sostanza.

Ecco la nostra intervista a Giovanna Sannino, Carmela di Mare Fuori.

Chi è Giovanna Sannino? Raccontati!

Giovanna è una tuttofare! Non avendo avuto le idee chiare, sin da subito, di cosa volevo fare nella vita, ho deciso di fare e ho fatto tutto quello che mi piaceva. Sono laureata in Lettere Moderne, adesso mi sono iscritta a una specializzazione, ho iniziato a recitare quando ero piccola – all'incirca 5 anni – ho continuato a studiare cinema e ho ripresto, da più grande, a studiare teatro e sono diventata anche Giornalista Pubblicista. Per questo devo ringraziare i miei genitori che mi hanno sempre sostenuto, sin dal primo secondo in cui ho detto loro di voler provare a intraprendere il mondo dello spettacolo. Tutti e due hanno cercato anche di tutelarmi e hanno insegnato a me di tutelarmi da questo mondo, che è tanto incerto.

Sono cresciuta a teatro. Avendo cominciato a calcare il palco da bambina, è come se la recitazione fosse venuta da me; non sono io che l'ho scoperta. Avendo poi dei genitori teatranti, la mia vita sembra essere sempre stata destinata a essere scandita dai ritmi del teatro. Oggi mi trovo a gestire gli impegni, in maniera sicuramente amplificata ma senza alcun cambiamento e non ne sento il peso. Certo adesso è un lavoro, però è sempre stato così!

Con le tue tante specializzazioni, è chiaro il tuo interesse per la cultura e per lo studio. In base alla tua esperienza, quanto è importante lo studio per i ragazzi di adesso e soprattutto per i ragazzi a cui è rivolto Mare Fuori?

C'è un concetto a cui io tengo molto e vorrei partire da questo: purtroppo oggi sta diventando molto più “virale” l'idea che per fare l'attore non bisogna studiare ma bisogna avere talento, la faccia e una predisposizione egocentrica a stare davanti alla telecamera. È tutto sbagliato! Un attore gioca continuamente con le proprie emozioni e deve saperle controllare. C'è tanto studio, c'è tanto sacrificio e tanti NO che vengono detti. Questa mitizzazione degli street casting, che prendono chi interpreta i ruoli veri nella vita e poi li mette in scena, sta distruggendo tutte le scuole di pensiero e quelle pratiche di formazione. Lo studio è fondamentale e non solo per imparare le tecniche ma per dare un'apertura culturale. La cultura non è un concetto astratto ma è la base per poter fare la differenza tra una persona e un'altra. L'incontro tra una cultura e un'altra, crea l'arte. Dove non c'è cultura c'è la morte e c'è l'errore e proprio là dove non c'è, si procede per automatismi, per emulazione perché non si conoscono altre strade. A Nisida – dove io ho lavorato (durante un laboratorio teatrale ndr) - la bandiera della cultura è issata come prima cosa. Prima della legalità, c'è la cultura, perché vanno di pari passo.

Carmela è molto cambiata, soprattutto nella terza stagione. Ci è parso che stia rompendo questi schemi imposti, di cui tu hai parlato e che stia maturando in modo molto diverso rispetto a tutti gli altri personaggi. Sei d'accordo con noi?

Sì. Carmela ha avuto uno sviluppo, un'esplosione in questa terza stagione. Ha iniziato come una piccola mosca intrappolata in una ragnatela creata da questi schemi. Tutto quello che fa e che dice – vedi la scena con Pirucchio (nella seconda puntata ndr) – in realtà non le è proprio e alla fine crolla. Alla fine della terza stagione è talmente stanca di questi meccanismi, che portano solo alla sofferenza e alla morte, che si ribella e affronta anche chi ritiene il suo padre adottivo. Rompe gli schemi e cerca di uscirne. Poi vedremo cosa succederà!

Il concetto di famiglia è diverso rispetto a quello proposto dagli altri ragazzi, tipo la sua grande amica Rosa?

Sì! Il concetto di famiglia di Carmela si avvicina più a quello di Carmine. È un luogo sacro in cui deve dominare l'amore. Se non c'è quello, è meglio allontanarsi. Non c'è in lei il concetto di appartenenza al clan ma c'è ovviamente la gratitudine per la famiglia Ricci e Conte, che l'hanno salvata da una condizione patologica che lei aveva a casa. Nel momento in cui però suo figlio, per cui lei nella terza stagione vive, viene minacciato e lo fanno anche se indirettamente quando sparano a Edoardo – lei decide di andarsene, voltando le spalle a tutti i sì che ha dovuto dire perché imposti e vuole prendere la sua strada.

Ci sono state delle scene difficili per cui hai pensato di non farcela?

Ci sono state due scene complicate, entrambe girate in ospedale. Mi riferisco a quella in cui muore Salvo e a quella in cui Carmela cerca di donare lei il sangue a Edoardo e non farlo fare a Teresa. Nella prima era appena iniziato il mio set, mi sentivo ancora un po' fredda e non avevo mai fatto una scena così potente. Sono andata a braccio, ho preso tutte le sensazioni che mi venivano in quel momento e le ho messe in atto. Ho lavorato molto sul senso dell'abbandono. Nella scena in cui muore Salvo, il senso di abbandono è stato imposto, ovvero avevo la sensazione di perdere non Salvo ma Gaetano (Migliaccio, con cui l'attrice ha un legame sentimentale, ndr) ed è stato un dolore enorme immaginare che potesse esserci davvero lui in quella sala. Nella seconda c'è stato un lavoro più lontano anche a livello di battute. Quelle di Carmela sono parole che non mi appartengono minimamente ma le ho rese più naturali e spontanee possibile. C'è stato quindi un lavoro su quanto questa donna possa sentirsi, tradita, abbandonata, inerme e messa da parte anche nella situazione più tragica. Ho voluto fare un omaggio al personaggio, perché in quel momento escono fuori tutte le sue sofferenze, tutte le cose che ha dovuto sopportare. Nel momento in cui vorrebbe fare qualcosa non ci riesce e per questo le ho dedicato tutte le energie per darle un minimo di giustizia.

Qual è il futuro di Giovanna e per Carmela, come donna non tanto come personaggio?

Per Carmela penso che dopo questa stagione lei abbia maturato delle consapevolezze. Credo che non la vedremo più farsi da parte; sono mie ipotesi, non so nulla su quello che verrà scritto per la prossima stagione. Sarà molto più feroce per proteggere la sua famiglia e la sua fragilità sarà la sua arma per distaccarsi da questo sistema sbagliato. Per quanto riguarda me, Giovanna, tra dieci anni mi piacerebbe vedermi mamma ma soprattutto vorrei che la frenesia che è entrata nella mia vita in questi mesi, non si fermasse mai. Mi vedo sempre più indaffarata a interpretare ruoli diversi e a intraprendere nuovi progetti.

Che messaggio vorresti portare e che messaggio vorresti che portasse Carmela per i giovani del futuro?

Il messaggio che voglio lasciare è questo: la vita ti mette di fronte a tante cose brutte, davanti alle quali molto spesso ci lasciamo andare e diventiamo malinconici e inermi. Io penso però che bisogna consumare il dolore perché altrimenti ce lo portiamo dietro sempre e non si deve lasciare spazio alle cose cattive della vita e non permettere loro di incattivirci. Bisogna conservare sempre la purezza di quando si è bambini.

Crediti Foto: Sabrina Cirillo

Mare Fuori 3 va in onda su Rai2 alle ore 21.20.