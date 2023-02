Mare Fuori 3: intervista a Crescentini, Recano, Guidone che parlano del momento per loro più significativo

Anticipazioni TV

La terza stagione di Mare Fuori debutta su Rai2 in prima serata. Ascoltiamo i protagonisti nella video intervista che abbiamo realizzato per il lancio della serie.

Dopo aver visto i protagonisti sul palco del Teatro Ariston nella quarta serata del Festival di Sanremo, possiamo finalmente apprezzarli nei loro ruoli in questa terza stagione della serie. Mare Fuori è una fiction di successo che è stata capace di suscitare un grande interesse soprattutto nel pubblico dei giovani. È stato tutto molto veloce, tanto che in soli due anni dal debutto, Rai Fiction e Picomedia sono riuscite ad arrivare a una terza tornata di episodi, che sono stati resi disponibili in anteprima su RaiPlay.

I nuovi episodi di Mare Fuori ora sbarcano anche nella regolare messa in onda in Rai2 in prima serata, alle 21:20 di mercoledì 15 febbraio. Abbiamo incontrato i protagonisti chiedendo loro quale fosse il momento di questo lungo percorso che riescono a isolare e incorniciare come il più significativo. Qui sotto rispondono gli attori Carolina Crescentini, Carmine Recano e Lucrezia Guidone, il regista Ivan Silvestrini e l'ideatrice Cristiana Farina.





Mare Fuori: cosa succede nella terza stagione

Nella terza stagione di Mare Fuori i protagonisti sono cresciuti e molti di loro si trovano a dover compiere la scelta di come affrontare il loro ruolo di adulti nel mondo. La scoperta dell’amore è la rotta che li conduce alla scoperta di nuovi aspetti di sé stessi. Continenti sinora inesplorati. Qualcuno di loro si troverà perso a causa di questa emozione sconosciuta, qualcun altro invece vivrà questo sentimento come fosse un faro nella notte e si farà guidare dalla sua luce abbagliante. Nuovi personaggi faranno il loro ingresso nell’IPM, come Giulia, una Trapper appartenente ad una gang milanese. O i fratelli Di Meo che insieme a Dobermann, un amico extracomunitario di colore, entrano in prigione per aver devastato un ospedale.

Mare Fuori: il successo degli episodi in anteprima su RaiPlay

Sono state ben 8 milioni e le visualizzazioni (per un totale di tre milioni e cinquecento mila ore di visione) su RaiPlay a sole 24 ore dal lancio dei primi sei episodi della terza stagione di Mare Fuori. Una prestazione con cui la Rai ha stabilito un record. La serie è infatti il titolo più visto di sempre nel perimetro Auditel, nella prima giornata di disponibilità su una piattaforma digitale nel nostro Paese. I dati digitali evidenziano, inoltre, come a determinare il successo della serie tv Rai siano i target più giovani: la metà degli spettatori che ha visto Mare Fuori su RaiPlay ha infatti meno di 25 anni. Sono state inoltre trecento mila le nuove iscrizioni a RaiPlay che grazie alla serie triplica il tempo speso nella fruizione dei propri contenuti e ottiene una quota mercato del 75%, raddoppiando le visualizzazioni rispetto al giorno precedente. Per la sola prima puntata oltre un milione i device collegati durante il corso della giornata.