Màkari, le indagini sulla Sicilia e le sue contraddizioni: video intervista a Claudio Gioè, protagonista della fiction di Rai

Anticipazioni TV

Dopo Montalbano una nuova serie siciliana con un investigatore alle prese con crimini, amori e le meraviglie di quella terra in Màkari, nuova fiction di Rai 1 con protagonista Claudio Gioè, che abbiamo incontrato insieme alla sua compagna di set Ester Pantano in questa video intervista.

È bastato poco a Saverio e Suleima, bella come una farfalla, per evocare il significato del suo nome. Uno scambio di sguardi e una lunga chiacchierata notturna e i protagonisti della fiction per Rai 1, Màkari, scoprono di avere molte cose in comune, e di voler passare l’estate complici, non solo nell’intimità, ma anche indagando su alcuni crimini, e indirettamente sulle contraddizioni della loro terra natia, la Sicilia.

Lui (Claudio Gioè) ha vissuto per molti anni a Roma, ma tornando nella casa delle vacanze sul mare ritrova la voglia di scrivere, non solo come giornalista, ma come scrittore, mentre lei (Ester Pantano) si trova nella splendida località di villeggiatura, pesca e meraviglia siciliana per un lavoretto estivo utile a pagarsi gli studi universitari a Firenze.

Leggi anche Màkari, la presentazione della nuova fiction di Rai 1

Il loro amore nasce come una piacevole parentesi estiva, ma diventa subito qualcosa di più importante. Troppo importante, forse. Perché le settimane corrono, la loro bella estate volge presto al termine e Suleima non potrà rimanere per sempre a Màkari. Non è vero?

Spazio ora alla nostra intervista video con Claudio Gioè e Ester Pantano, che ci parlano di Màkari.