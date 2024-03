Màkari 3: stasera tornano su Rai 1 Saverio Lamanna e Peppe Piccionello con un nuovo caso da risolvere

Anticipazioni TV

Va in onda questa sera su Rai 1 la terza puntata della terza stagione di Màkari, la serie con Claudio Gioè nei panni di un arguto giornalista/scrittore che con l’amico Peppe risolve misteri.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, si rinnova l'appuntamento con la terza stagione di Màkari, la fiction con Claudio Gioè e Domenico Centamore tratta dai gialli di ambientazione siciliana scritti da Domenico Savatteri. È stato lui a inventare il personaggio di Saverio Lamanna, giornalista palermitano che, dopo aver trascorso un periodo a Roma, torna in patria e si mette a fare lo scrittore e il detective insieme al suo amico di gioventù Peppe Piccionello. Ogni puntata racconta un'indagine, mentre a fare da fil rouge all'intera serie sono le vicende amorose tanto di Saverio, che sente vacillare la sua relazione con Suleima, che di Peppe, innamorato della cuoca tunisina Azrah.

Se consideriamo anche i personaggi secondari, Màkari 3 ha un cast piuttosto nitrito. Al fianco di Claudio Gioè e Domenico Centorame troviamo Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Eugenio Franceschini, Tuccio Musumeci, Eurydice El-Etr. La regia della terza stagione è di Riccardo Mosca e Monica Vullo, e la serie è una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction

Màkari 3: Dove eravamo rimasti?

Nella scorsa puntata di Makàri, intitolata La città perfetta, Saverio e Peppe sono andati nella vicina Ghibellina, città che è stata distrutta da un terremoto nel 1968. Il giornalista-scrittore voleva infatti partecipare a una conferenza, che ha riunito famiglie che sono emigrate all'estero a seguito della catastrofe naturale. Purtroppo l'organizzatore del convegno è stato ucciso, e Saverio e Peppe hanno girato in lungo e in largo cercando l'assassino e hanno brillantemente risolto il caso. Contemporaneamente Saverio, sempre più geloso di Giulio, ha scoperto che Suleima non è stata sincera con lui, perché gli ha detto che sarebbe andata nel suo studio e invece si è recata altrove. A fine puntata abbiamo scoperto che Suleima e Giulio hanno aiutato Azrah a trovare sua sorella, finita nel giro della prostituzione. Saverio ha tirato un sospiro di sollievo, ma gli è rimasto un po’ di amaro in bocca. E Peppe? Peppe si è innamorato di Azrah, ma lei sembra non ricambiare i suoi sentimenti.

Màkari 3: Anticipazioni della terza puntata

Nella terza puntata della terza stagione di Màkari, che si intitola Tutti i libri del mondo, avrà un ruolo di primo piano Marilù, che verrà addirittura accusata di omicidio. Marilù ha avuto un grande amore, tale Nino Ardente, con cui è rimasta in ottimi rapporti. Nino, purtroppo, ha avuto un rovescio economico e per sbarcare il lunario fa il venditore ambulante di libri usati. Marilù cerca di aiutarlo, ma l'uomo viene misteriosamente assassinato. Nel frattempo, la relazione fra Saverio e Suleima non va esattamente a gonfie vele. Le bugie di Suleima hanno incrinato il rapporto, e poi ci sono Giulio e Michela che remano contro, perché a Michela piace Saverio e Giulio è innamorato di Suleima.