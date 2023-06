Lux Vide inaugura un nuovo teatro di posa, mentre Argentero elogia i medici dal set di Doc 3

Anticipazioni TV

Un teatro tutto nuovo nella struttura all’avanguardia degli studios di Lux Vide società del gruppo Fremantle. Siamo andati sul set della terza stagione di DOC, con Luca Argentero che ha definito una bestialità sottovalutare il ruolo dei medici.

Il nome, Teatro n.5, mette i brividi e rievoca la mitologia del cinema. Ma non siamo a Cinecittà, e non parliamo della “casa” di Federico Fellini regista, ma della struttura appena inaugurata da Lux Vide a Formello, pochi chilometri da Roma, che misura 1150 mq e si aggiunge agli oltre 3700 mq dei quattro teatri già esistenti, costituendo uno spazio di produzione fra i più grandi in Europa. I teatri di posa Lux Vide, società del gruppo Fremantle, si ampliano ulteriormente confermando la visione pioneristica della storica società di produzione italiana.

Oltre alle tecnologie più avanzate, questa nuova struttura, come tutti i teatri di posa Lux Vide, è costruita nel rispetto dell’ambiente: secondo le indicazioni del Protocollo green, circa il 40% del fabbisogno energetico sarà a breve soddisfatto da un sistema fotovoltaico, inoltre è stato implementato l’utilizzo all’interno del polo produttivo di auto elettriche, nell’ottica di affermarsi sempre di più come produzione audiovisiva eco-sostenibile.

Un investimento da più di 6 milioni di euro, con lo sviluppo anche di un hub per la post-produzione, come ha ricordato il Presidente di Lux Vide, Luca Bernabei, accompagnando la stampa in una visita della struttura. “Il teatro 5 è una storia di successo non solo di Lux, ma dell’Italia: è un esempio virtuoso di come gli incentivi pubblici, come il Tax Credit, e i gruppi internazionali, come Fremantle, permettano di continuare ad investire, non solo nelle produzioni, ma anche sul territorio, generando occupazione, infrastrutture ed esternalità positive a cascata per lo Stato e per i cittadini. È un polo che impiega 250 persone al giorno, con una media di 50.000 presenze pagate ogni anno”.

Erano presenti anche la sossosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, che ha ricordato come “Ogni tassello aggiunto al percorso che conduce allo sviluppo del sistema cinematografico italiano è un traguardo da festeggiare”, oltre al COO di Fremantle, Andrea Scrosati. Questa’ultimo ha dichiarato che l’azienda, attraverso le sue aziende nazionali, The Apartment, Wildside e Lux Vide, abbia “investito oltre un miliardo negli ultimi cinque anni, superando nel solo 2022 la quota di 270 milioni. Tra le doti di Lux c’è l’aver combinato la cura artigianale con un modello industriale internazionale. Un’azienda ambiziosa che, da oggi, ha una nuova “casa” dove attrezzature e tecnologie all’avanguardia e competitive, saranno al servizio della creatività. Un modello virtuoso di investimento sul territorio”.

È già in grande attività, il Teatro n.5, che ospita da alcuni mesi un ricco set dedicato alla prossima fiction di Canale 5, I fantastici cinque, con protagonista Raoul Bova nei panni di un insegnante di atletica che allena dei ragazzi tetraplegici. Nelle sale dedicate alla post-produzione abbiamo potuto vedere qualche secondo della seconda stagione di Blanca, altro grande successo di Lux Vide in arrivo prossimamente, e direttamente dal montaggio il lavoro sulle prime puntate di Doc 3, le cui riprese sono in corso nel vicino Teatro n.3.

Proprio lì, nel cuore ricostruito del Policlinico Ambrosiano di finzione, Luca Argentero si è affacciato durante una pausa per dire due parole sui nuovi episodi.

Come attore, ci ha detto, la difficoltà maggiore è stata confrontarsi con la “lunghissima serialità, che è molto difficile, richiede a un attore una concentrazione particolare e molto prolungata. Come uomo è aumentato esponenzialmente il mio rispetto nei confronti dei medici e del loro lavoro, che non si capisce mai fino in fondo. Non vengono valorizzati quanto meritano, uno dei temi della terza stagione è come vengano richieste agli ospedali più prestazioni ma con sempre minori risorse. Qualcosa che accade nella realtà. Da cittadino e profano, mi permetto di dire che è una priorità sbagliata, è una bestialità non dare le riprese necessarie alla sanità”.