Luce dei Tuoi Occhi 2, Anticipazioni: Stasera su Canale5 la Terza Puntata della Fiction con Anna Valle

Stasera appuntamento con la terza puntata di Luce dei Tuoi Occhi 2. Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodio in onda oggi, in prima serata su Canale5.

Stasera - martedì 25 aprile 2023 - appuntamento con la terza puntata di Luce dei Tuoi Occhi 2 con Anna Valle e Giuseppe Zeno. La seconda stagione della Fiction andrà in onda in prima serata su Canale5 ma sarà disponibile - per tutti gli episodi - gratuitamente on demand su Mediaset Infinity. Vediamo insieme le Anticipazioni dell'episodio di oggi:

Luce dei Tuoi Occhi 2: ecco cosa è successo nella seconda puntata

Nella seconda puntata di Luce dei Tuoi Occhi 2, Diana, sconvolta dalla notizia sulla sua vera identità, è finita in ospedale dopo aver assunto della droga. Emma ed Enrico sono riusciti a salvarla e al suo risveglio la ragazza ha chiesto a Petra di raccontarle – una volta per tutte – la verità. Vicky si è intrufolata a villa Novak e ha rubato un laptop ma Petra, a distanza, è riuscita a bloccarlo, evitando che la ballerina potesse entrarvi. Intanto Emma ha raccontato alle sue ragazze quanto appena scoperto mentre Davide, ora al corrente che sua figlia è ancora viva e che è tornata a casa, ha tentato di stabilire un contatto con lei, desideroso di riconoscerla. Diana ha messo ko Vicky, impedendole di rivelare a Emma quanto scoperto sul suo passato. La Novak ha spinto giù da un ponte la sua rivale e successivamente ha finto che la danzatrice fosse partita per Barcellona da amici. Enrico invece si è avvicinato a Petra e i due hanno finito per baciarsi. La nobildonna ha poi rischiato di essere investita da un misterioso suv nero. Emma, dopo aver deciso di non dare a Diana il ruolo di cigno, ha scoperto che i messaggi mandati dal cellulare di Vicky, non sono partiti da Barcellona ma da Vicenza. Insospettita da questa scoperta, ha cominciato a indagare e con l'aiuto del vicequestore Guerra ha trovato il cadavere della sua allieva, sotto il ponte.

Luce dei Tuoi Occhi 2: le Anticipazioni della Terza Puntata in onda Stasera su Canale5

Nella terza puntata di Luce dei Tuoi Occhi 2 - in onda eccezionalmente di martedì - nel luogo in cui è stato trovato il cadavere di Vicky, Emma trova un braccialetto di Diana. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, la caduta della ragazza non sarebbe accidentale. Si tratterebbe dunque di un omicidio. Miranda, travisando il contenuto di un bigliettino non indirizzato a lei, accusa Diana di essere coinvolta nel delitto. La ragazza diventa quindi uno degli indiziati. Emma e Petra sono decise a proteggere la ragazza ma non riescono ad allearsi. A non volere la collaborazione è la Novak, sempre più attratta da Enrico. Nell'Accademia, dopo quanto successo, serpeggia molta paura e molto risentimento, tanto che tra le ballerine si sta creando una grossa frattura. Emma dovrà fare di tutto perché le sue allieve non perdano la fiducia l'una dell'altra e non mollino la presa, ma soprattutto vorrà a tutti i costi che la verità venga a galla al più presto.

Luce dei Tuoi occhi 2 va in onda in prima serata su Canale5.