Luce dei Tuoi Occhi 2, Anticipazioni: Stasera su Canale5 la Seconda Puntata della Fiction con Anna Valle

Anticipazioni TV

Questa sera appuntamento con la seconda puntata di Luce dei Tuoi Occhi 2. Anna Valle torna a vestire i panni dell'étoile Emma, alla ricerca di sua figlia. Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodio in onda oggi, in prima serata su Canale5.

Stasera - mercoledì 19 aprile 2023 - appuntamento con la seconda puntata di Luce dei Tuoi Occhi 2 con Anna Valle e Giuseppe Zeno. La seconda stagione della Fiction andrà in onda in prima serata su Canale5 ma sarà disponibile - per tutti gli episodi - gratuitamente on demand su Mediaset Infinity. Vediamo insieme le Anticipazioni dell'episodio di oggi:

Luce dei Tuoi Occhi 2: ecco cosa è successo nella prima puntata

Nella prima puntata di Luce dei Tuoi Occhi 2, Emma ha accettato la proposta di matrimonio di Enrico. La sua vita è stata però sconvolta dall'arrivo, in città, di Petra Novak e di sua figlia Diana. La ragazza si è presentata alle audizioni e ha dimostrato di avere un grande talento. Poco dopo le prove, Petra ha chiesto a Emma di poterle parlare e durante il loro colloquio le ha rivelato una notizia sconvolgente: Diana è in realtà Alice. La donna ha raccontato all'étoile che suo marito, anni prima, aveva rubato la sua bambina, facendo perdere completamente le sue tracce. Le confessa però anche di non poter più continuare con questa farsa perché gravemente malata. Per non lasciare la giovane da sola, ha quindi deciso di “restituirgliela”. Emma, rimasta senza parole a causa di questa rivelazione, ha avuto conferma di aver ritrovato la sua Alice grazie al test del DNA. Purtroppo però anche Diana è venuta a sapere di questa sconvolgente verità sul suo passato e, sconvolta, ha aggredito sia Emma che la sua madre adottiva.

Luce dei Tuoi Occhi 2: le Anticipazioni della Seconda Puntata in onda Stasera su Canale5

Diana non si capacita di aver vissuto sempre nella menzogna. La ragazza, sconvolta dalla scoperta della sua vera identità, comincia a far uso di droghe pesanti. Emma ed Enrico riescono a salvarla ma purtroppo, in ospedale, la storia di Alice – la bambina rapita – diventa di dominio pubblico. Una volta ripresa, Diana continua a essere arrabbiata con Petra ma anche a essere ostile nei confronti di Emma. La ragazza decide comunque di rientrare in accademia, facendo infuriare Vicky. La ballerina minaccia la sua compagna di rivelare alla loro insegnante, quello che ha scoperto su di lei, costringendola così non solo a difendersi ma a passare al contrattacco. Diana farà di tutto per fermarla ma Vicky, da un momento all'altro, decide di partire per Barcellona. Intanto qualcuno sembra volersi liberare di Petra, che cade vittima di un attentato.

Luce dei Tuoi Occhi 2: ecco cosa succederà nella Seconda Stagione

Emma non è riuscita a trovare la sua Alice ma nonostante il dolore sa che la sua vita e le sue ricerche non sono finite. Il suo ritorno a Vicenza le ha regalato una nuova e grande famiglia, quelle delle sue allieve, per cui ha un senso di responsabilità morale. Le ragazze la considerano infatti una seconda mamma, con cui confidarsi e su cui contare. Emma ha anche incontrato il vero amore, quello per Enrico che, nella seconda stagione, sarà pronto a fare il grande passo con lei. Una serie di rivelazioni sconvolgenti ma anche di misteriose e preoccupanti scomparse, costringeranno l'étoile a rivedere i suoi piani e a vestire i panni dell'investigatrice. L'arrivo poi di due new entry sconvolgeranno per sempre la sua vita. Luce dei Tuoi Occhi 2 si confermerà, lo vedremo, una fiction che unisce il drama al thriller. In questi sei nuovi appuntamenti, si passerà dal complicato mondo dei teenager, le cui vite sono spesso travolte da inaspettate novità, alla battaglia per non perdere l'amore, quello vero e conquistato con fatica. Riuscirà Emma Conti a non dover dire addio al suo Enrico e a ritrovare, finalmente, la sua Alice?

Luce dei Tuoi occhi 2 va in onda in prima serata su Canale5.