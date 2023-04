Luce dei Tuoi Occhi 2: la Nuova Stagione della Fiction in onda da Stasera su Canale 5 e on demand su Mediaset Infinity

Anticipazioni TV

Parte stasera la Seconda Stagione della Fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, Luce dei tuoi occhi. Ecco le Anticipazioni e tutte le novità che vedremo da oggi in prima serata su Canale5. Tutte le puntate saranno disponibili anche on demand e gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Anna Valle e Giuseppe Zeno tornano su Canale5 da stasera - mercoledì 12 aprile 2023 - con Luce dei Tuoi Occhi 2. La seconda stagione della Fiction andrà in onda in prima serata per sei nuovi appuntamenti ma sarà disponibile - per tutti gli episodi - gratuitamente on demand su Mediaset Infinity . Vediamo insieme quali saranno le novità di questa stagione e le Anticipazioni della prima puntata di oggi:

Luce dei Tuoi Occhi 2: ecco cosa succederà nella Seconda Stagione

Emma non è riuscita a trovare la sua Alice ma nonostante il dolore sa che la sua vita e le sue ricerche non sono finite. Il suo ritorno a Vicenza le ha regalato una nuova e grande famiglia, quelle delle sue allieve, per cui ha un senso di responsabilità morale. Le ragazze la considerano infatti una seconda mamma, con cui confidarsi e su cui contare. Emma ha anche incontrato il vero amore, quello per Enrico che, nella seconda stagione, sarà pronto a fare il grande passo con lei. Una serie di rivelazioni sconvolgenti ma anche di misteriose e preoccupanti scomparse, costringeranno l'étoile a rivedere i suoi piani e a vestire i panni dell'investigatrice. L'arrivo poi di due new entry sconvolgeranno per sempre la sua vita. Luce dei Tuoi Occhi 2 si confermerà, lo vedremo, una fiction che unisce il drama al thriller. In questi sei nuovi appuntamenti, si passerà dal complicato mondo dei teenager, le cui vite sono spesso travolte da inaspettate novità, alla battaglia per non perdere l'amore, quello vero e conquistato con fatica. Riuscirà Emma Conti a non dover dire addio al suo Enrico e a ritrovare, finalmente, la sua Alice?





Guarda Luce dei tuoi occhi 2 gratuitamente su Mediaset Infinity

Luce dei Tuoi Occhi 2: il cast della nuova stagione della Fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno

Nel cast di Luce dei Tuoi Occhi 2 ritroveremo i personaggi a cui ci siamo affezionati nella prima stagione e che continueranno a crescere e ad affrontare nuove sfide sia sulla pista da ballo e alla sbarra che nella vita. Anche in questa stagione ci saranno dunque:

Anna Valle nei panni di Emma Conti ;

nei panni di ; Giuseppe Zeno nei panni di Enrico Leoni ;

nei panni di ; Riccardo De Rinaldis nei panni di Luca Costa ;

nei panni di ; Elisa Visari nei panni di Valentina Costa ;

nei panni di ; Bernardo Casertano nei panni di Davide Fabris;

nei panni di Paola Pitagora nei panni di Paola Conti ;

nei panni di ; Luca Bastianello nei panni di Roberto Conti ;

nei panni di ; Maria Rosaria Russo nei panni di Luisa Guerra ;

nei panni di ; Sabrina Martina nei panni di Anita Guerra ;

nei panni di ; Gea Dall’Orto nei panni di Miranda Leoni ;

nei panni di ; Stella Maya Epifani nei panni di Alessia Lovato ;

nei panni di ; Linda Pani nei panni di Martina Fontana ;

nei panni di ; Matteo Pagani nei panni di Alessandro Fontana.

A loro si aggiungeranno dei nuovi personaggi, alcuni destinati a ribaltare e complicare ulteriormente la situazione. Le new entry saranno:

Francesca Cavallin nei panni di Petra Novak , una donna ricca e algida che – a causa di una malattia – affiderà sua figlia Diana alle cure di Emma , rivelandole un grande segreto . Di lei si invaghirà Enrico , colpito dal suo grande coraggio di saper rinunciare all'unica persona che ama più di se stessa;

nei panni di , una donna ricca e algida che – a causa di una malattia – alle cure di , . , colpito dal suo grande coraggio di saper rinunciare all'unica persona che ama più di se stessa; Irene Paloma Jona nei panni di Diana Novak , la figlia di Petra , una ballerina ricca di talento ma spregiudicata e a volte capace di compiere azioni al limite del lecito. Diana potrebbe però non essere chi dice di essere e soprattutto si scoprirà nascondere un profondo senso di colpa, che si porta sin dalla tenera età. Il suo carattere e il suo modo di fare, attirerà Valentina , con cui instaurerà un rapporto di amicizia ;

nei panni di , la , una ma e a volte capace di compiere azioni al limite del lecito. Diana e soprattutto si scoprirà nascondere un profondo senso di colpa, che si porta sin dalla tenera età. Il suo carattere e il suo modo di fare, , con cui instaurerà un ; Filippo Contri nei panni di Jacopo Bellini , il nuovo affascinante preparatore atletico , dagli occhi azzurri e dal fisico scolpito. Si scoprirà avere un figlio , di cui in passato non si è molto occupato e che, se non metterà la testa a posto, perderà. Jacopo nasconde un segreto che lo lega a Vicky ;

nei panni di , il , dagli occhi azzurri e dal fisico scolpito. Si scoprirà , di cui in passato non si è molto occupato e che, se non metterà la testa a posto, perderà. che ; Greta Malengo nei panni di Vicky De Angelis , un' ambiziosa ballerina che si presenterà alle nuove audizioni di Emma con una sua coreografia. La ragazza si dimostrerà pronta a tutto e si capirà che nasconde un segreto insieme a Jacopo . Il suo futuro sarà però legato a uno strano mistero ;

nei panni di , un' che si presenterà alle nuove audizioni di Emma con una sua coreografia. La ragazza si dimostrerà pronta a tutto e si capirà che . Il sarà però legato a uno ; Christian Roberto e Simone Secce sono Maurizio e Andrea Bisceglia, due fratelli gemelli che entreranno nel corpo di ballo di Emma e che si presenteranno subito come ballerini molto promettenti. Anche loro nasconderanno dei segreti?

Luce dei Tuoi Occhi 2: le Anticipazioni della Prima Puntata in onda Stasera su Canale5

La seconda stagione si apre con Emma che ancora non è riuscita a trovare Alice. L'étoile non si è però rassegnata e giura a se stessa di continuare le ricerche. Intanto si prepara al grande passo con Enrico. Il suo nuovo amore le chiede di sposarlo e per lei potrebbe essere un nuovo inizio. Anche in Accademia le cose sono destinate a cambiare. Durante le nuove audizioni emergono due ragazze molto talentuose: Vicky e Diana. Le due ballerine sono molto diverse ma ugualmente competitive. La madre di Diana, la ricca Petra Novack, chiede a Emma di poterle parlare in privato e durante la loro conversazione le confessa di essere gravemente malata. Per poter continuare le sue cure ma soprattutto per evitare che la sua bambina veda il suo dolore, Petra chiede all'étoile di occuparsi di Diana. Per convincerla però le rivela una verità sconvolgente che lascia la protagonista sconvolta. Diana è la sua Alice!

Luce dei Tuoi occhi 2 va in onda in prima serata su Canale5.